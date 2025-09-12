El pasado martes, Coque Muñiz ingresó de emergencia al hospital por fuertes dolores estomacales.

"De repente me empecé a sentir mal, me dolía la panza“, dijo Coque Muñiz mediante un video que compartió en sus historias de Instagram y que ya no está disponible.

Así como dio detalles de su estado de salud.

Dolor de estómago lleva a Coque Muñiz a una cirugía de emergencia

Coque Muñiz, de 65 años de edad, experimentó fuertes dolores abdominales que creía que estaban siendo causados por una mala digestión.

"A lo mejor es una comida que me cayó mal“, pensó, pero el dolor no desapareció, por el contrario, se intensificó llegada la noche por lo que Coque Muñiz llamó a su doctor la mañana siguiente.

El actor y cantante le explicó a su médico de cabecera dónde y qué tan intensos eran sus dolores por lo que el experto de la salud, lo citó de inmediato.

El famoso se sometió a una serie de análisis y estudios por lo que se descubrió que algo iba mal con su colon, razón por la que fue intervenido.

"El colon, se volteó y entonces no dejaba caminar bien el intestino y me tuvieron que operar el martes en la noche, como a las 7 de la noche" Coque Muñiz

¿Cuál es el estado de salud de Coque Muñiz?

Debido a que Coque Muñiz semanas antes bajó de peso, esto ayudó a que su salud no se comprometiera.

"No manchen lo que duele, pero espérate, gracias a Dios, porque había bajado de peso, me ayudó porque mis signos vitales estaban perfectos y eso me dio chance de tener una recuperación" Coque Muñiz

Todo quedó en un susto, tras la cirugía su evolución fue favorable y muy rápida. Al famoso lo operaron el martes, lo trasladaron a terapia intensiva el miércoles.

El jueves estuvo en observación y este viernes fue dado de alta por lo que terminará de recuperarse en la comodidad de su casa.

Coque Muñiz (Agencia México)

Coque Muñiz recomienda bajar de peso

Coque Muñiz agradece que su cuerpo lo alertaba a tiempo y que con ayuda de su médico descubriera lo que pasaba con su colon.

Así como agradece que bajó de peso sin saber cuánto ayudaría a su salud y ahora a su recuperación por lo que hoy Coque Muñiz, aconseja perder unos kilos.

El actor habla de la importancia de ser delgado por temas de salud y no por estética, incluso recomienda al médico que lo ayudó a perder peso y tallas.

"Una cosa sí les voy a decir: ‘Bajar de peso es necesario, caray’. No lo hagan por verse bien, o sea, los que somos feos vamos a ser feos siempre, pero híjole, cómo te cambia la vida con bajar de peso. Si quieren yo les digo con quién, porque este cuate es muy bueno, el que me hizo el favor de atenderme, es un doctor de medicina deportiva” Coque Muñiz

Curiosamente, a principios del mes de septiembre, Coque Muñiz reveló estar a dieta ya que deseaba pesar entre 82 y 83 kilos.

En aquel momento estaba motivado porque en dos meses logró perder 16 kilos.

Incluso, a través de Venga La Alegría, compartió que su dieta consistía en comer bien, tomar vitaminas y productos que le daba su médico.