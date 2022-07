El cantante y actor Diego Boneta, fue criticado, supuestamente por “desafinar” interpretando los clásicos de Luis Miguel en un cantabar, sin embargo, no se quedó callado y ya dio réplica sobre los comentarios de sus detractores.

Fue en una entrevista para el programa ‘Venga la alegría’, donde Diego Boneta de 31 años, rompió el silencio.

El protagonista de ‘Luis Miguel, la serie’, se defendió, señalando que los presentes no pagaron por verlo cantar en el establecimiento: “No era un concierto, no era nada”, dijo.

Por otro lado, se excusó, asegurando que, de todos los temas que interpretó, únicamente hicieron públicos los fragmentos y temas en los que “desafinó”.

“Se me hizo curioso porque no sacaron las otras canciones que sí me salieron bien”.

Diego Boneta