El productor Alex Gou, compartió con los medios de comunicación por qué Diego Boneta no será el próximo protagonista de ‘José el soñador’.

Recordemos que recientemente se especuló que Diego Boneta reemplazaría a Carlos Rivera en una nueva temporada de ‘José el soñador’.

Sin embargo, Alex Gou comentó que eso no será posible, o por lo menos no por ahora, pese a que se dispuso a buscar al actor de ‘Luis Miguel, la serie’.

Explicó que no fue precisamente Diego Boneta quien declinó su solicitud, fue más bien su manager.

“Con Diego Boneta me contacté, con su manager; la verdad me parece increíble quien no conteste una petición tan importante”, señaló Alex Gou.

Posteriormente Alex Gou optó por comunicarse directamente con Diego Boneta, sin embargo, él le pidió que lo viera directamente con su manager, quien ya había ignorado su petición.

“El manager se cree más diva que el actor; Ricky Martín me contesta el teléfono, Emilio Azcárraga me contesta el teléfono”, comentó Alex Gou visiblemente molesto.

El productor de puestas en escena como ‘Hoy no me puedo levantar’, ‘Mentiras, el musical’ y ahora ‘José el soñador’, sugirió que su manager habría deseado ser actor.

“Luego los managers son artistas frustrados”, compartió sobre el representante de Diego Boneta.

Por otro lado, adelantó que tiene planes de juntar a Danna Paola y Belinda en un musical, tal como ya lo había revelado hace algunas semanas.

Sin embargo, esta vez detalló que pretende incluirlas en la puesta en escena ‘Mean Girls’, pese a ello, no cuenta con los derechos necesarios para montar la obra.

“Tengo contemplado juntar a Danna Paola y Belinda para ‘Mean Girls, pero me dijeron que cuando confirmen lo de los derechos; tengo pendiente lo de los derechos”, compartió para concluir.

Danna Paola y Belinda (Belinda / Instagram (@belindapop))

¿Por qué Diego Boneta habría podido ser ‘José el soñador’ en el musical producido por Alex Gou?

En una entrevista, Alex Gou expresó su interés por que fuera Diego Boneta el próximo protagonista de ‘José el soñador’ y aseguró que lo buscaría.

#Fórmula con @javierpoza | Alejandro Gou, productor de la puesta en escena ‘José, El Soñador’, confirma que Carlos Rivera no seguirá en la obra y que buscarán a Diego Boneta. @pozainforma pic.twitter.com/Nr5vwU8213 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 17, 2022

Por otro lado, tras sus declaraciones, Diego Boneta dijo en una entrevista que tiene deseos de hacer teatro musical, por lo que era muy probable que el actor aceptara la propuesta de Alex Gou.