La intérprete alcanzó gran popularidad al dar vida a Roberta Messi en la versión brasileña de Rebelde, producción de Record TV transmitida entre 2011 y 2012.

Además de su trabajo en televisión, Blanco desarrolló una carrera como cantante, compositora y actriz de teatro y cine.

¿Quién fue Lua Blanco?

Lua Maria Blanco fue una actriz, cantante y compositora brasileña reconocida principalmente por interpretar a Roberta Messi en Rebelde Brasil.

Nació en 1987 y perteneció a una familia vinculada con la música y las artes: era hija del músico Billy Blanco Jr. y de la profesora y musicista Maria Claudia Blanco, además de nieta del compositor Billy Blanco, uno de los nombres relacionados con la historia de la bossa nova.

Su personaje de Roberta, una joven de personalidad fuerte, independiente y apasionada por la música, se convirtió en uno de los más recordados de la adaptación brasileña de la historia.

La actriz Lua Blanco falleció el domingo 18 de octubre de 2026, a los 39 años.

Lua Blanco, actriz (Instagram | Lua Blanco)

¿Cuántos años tenía Lua Blanco?

Lua Blanco tenía 39 años al momento de su muerte. Diversos medios brasileños señalan que nació en 1987; algunas fuentes también sitúan su nacimiento el 5 de marzo de ese año.

La familia confirmó su fallecimiento mediante un comunicado publicado por su hermano Daniel Blanco.

De acuerdo con el mensaje, la actriz había estado luchando contra un cáncer durante los últimos meses y permaneció acompañada por familiares y amigos.

¿Quién era el esposo de Lua Blanco?

Desde 2016, Lua Blanco sostuvo una relación con el guionista brasileño Leandro Soares. Reportes indican que la pareja no llegó al altar.

¿Qué signo zodiacal era Lua Blanco?

Lua Blanco era Piscis, de acuerdo con la fecha de nacimiento reportada por medios brasileños: 5 de marzo de 1987.

¿Quiénes son los hijos de Lua Blanco?

Lua Blanco no tuvo hijos.

¿Qué estudió Lua Blanco?

No hay información sobre una formación universitaria específica de Lua Blanco.

Desde joven estuvo vinculada con las artes y comenzó su trayectoria profesional en la música y posteriormente en el teatro.

Lua Blanco (Instagram | Lua Blanco)

¿En qué trabajó Lua Blanco?

Lua Blanco trabajó como actriz, cantante y compositora, con una trayectoria que abarcó televisión, teatro, cine y música.

Antes de alcanzar la fama con Rebelde, comenzó su carrera musical y posteriormente incursionó en la actuación teatral. En televisión participó en producciones como:

Três Irmãs

Malhação

Aventuras do Didi

Pecado Mortal

A Força do Querer

También fue presentadora de TV Globinho y participó en el reality musical Popstar.

Su mayor éxito llegó en 2011 con Rebelde Brasil, donde interpretó a Roberta Messi. El proyecto derivó en el grupo Rebeldes, integrado por miembros del elenco, con el que realizó una serie de presentaciones musicales.