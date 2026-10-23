Ryu Murakami, cineasta y escritor japonés, murió el 17 de octubre de 2026 a la edad de 74 años.

La editorial Gentosha, vía redes sociales, dio a conocer la pérdida este viernes 23 de octubre sin revelar la causa de muerte.

“Nos entristece profundamente la noticia del fallecimiento de Ryu Murakami, quien dedicó su carrera a publicar incansablemente trabajos impactantes que conectaron con las generaciones más jóvenes” Editorial Gentosha

El escritor murió en su domicilio. Su funeral fue privado y asistieron únicamente personas allegadas a él.

“Con respecto a los servicios funerarios, estos se llevaron a cabo en la intimidad familiar por deseo de sus allegados” Editorial Gentosha

Muere Ryu Murakami (@js_film_nyc / X)

Ryu Murakami, escritor de culto dentro y fuera de Japón

En sus obras, Ryu Murakami incomodó a la sociedad japonesa, pero también a todo aquel que tuvo alcances a ellas fuera de Japón.

Su literatura se caracteriza por su crudeza y transgresión. Sus novela tocan temas de violencia, sexo, drogadicción y aspectos oscuros de la cultura urbana, “provocaciones” que lo consolidaron como una figura de culto.

Entre sus obras destacan:

“Azul casi transparente” (Almost Transparent Blue). Novela que retrata la descarada vida nocturna, el consumo de drogas y la desorientación de una generación joven en la Japón de la posguerra.

“Sopa de miso”, “Piercing” y “Los chicos de las taquillas”, obras que abordan temas como la prostitución y el maltrato infantil. Consideradas una crítica a la deshumanización del capitalismo y la pérdida de identidad de la sociedad japonesa.

Muere Ryu Murakami (@js_film_nyc / X)

Su pluma no pasó desapercibida, por el contrario, el 1980, su obra fue reconocida con el Premio Noma a la Revelación Literaria por “Coin Locker Babies”.

Por “Sopa de miso” recibió el Premio Literario Yomiuri y en 2005, Sal de la península le valió el Premio Noma de Artes Literarias y el Premio Mainichi de Cultura Editorial.

Sus novelas no se conservan entre libros. Estas historias saltaron a la televisión. Ryu Murakami participó en la adaptación cinematográfica de varias de ellas como lo son: