Sahara Ray era una modelo australiana y empresaria, quien se volvió viral en 2016 por salir con Justin Bieber.

La modelo murió el 18 de octubre, pero la familia no especificó la causa; Sahara Ray se convirtió en madre en enero de 2026.

La también influencer se mudó a Los Ángeles para iniciar su carrera como modelo y diseñador, posteriormente fundó la marca de trajes de baño Sahara Ray Swim.

¿Quién era Sahara Ray? La modelo y empresaria australiana

Sahara Joy Ray nació en Torquay, Australia y era hija del surfista profesional Tony Ray.

Inició su carrera como modelo en 2014 en California y debido a la profesión de su padre, solía pasar mucho tiempo en Hawái.

Sahara Ray (Instagram/@sahara_ray)

¿Qué edad tenía Sahara Ray?

Sahara Ray nació el 10 de marzo de 1992; tenía 34 años de edad.

¿Quién era el esposo de Sahara Ray?

Sahara Ray no estaba casada, pero fue pareja de Justin Bieber, así como de Cody Simpson y Mod Sun.

¿Qué signo zodiacal es Sahara Ray?

Sahara Ray era Piscis.

¿Cuántos hijos tenía Sahara Ray?

Sahara Ray se convirtió en madre en enero de 2026, su hija se llama Snow.

Sahara Ray (Instagram/@sahara_ray)

¿Qué estudió Sahara Ray?

Sahara Ray estudió diseño de modas en el Fashion Institute of Design & Merchandising.

¿En qué ha trabaja Sahara Ray?

Sahara Ray inició su carrera como modelo en 2014 y se mudó a Los Ángeles, donde lanzó su marca de trajes de baño Sahara Ray Swim.

La modelo inició a crear contenido y solía compartir aspectos de su vida diaria, así como algunas fotos junto a su hija.

En 2016 se volvió viral tras ser captada de vacaciones junto a Justin Bieber en Hawái.