Una dolida y molesta Dayana Maussan revela el motivo por el que decidió romper su relación laboral y personal con su papá, el famoso ufólogo Jaime Maussan.

De acuerdo con Dayana Maussan, de más de 40 años de edad, una campaña con Airbnb, que ella le consiguió a su papá Jaime Maussan, fue el inicio para que él nuevamente la humillara.

Razón por la que ella decidió ponerle un alto; lo denunció por despido injustificado y por haberla violentado.

Mediante el podcast de Addis Tuñón, Dayana Maussan confirmó haber denunciado a su papá Jaime Maussan -de 71 años de edad- por cuestiones laborales pero también por malos tratos.

Según Dayana Maussan, la relación con Jaime Maussan terminó porque a éste no le gustó realizar una campaña con Airbnb que ella le consiguió.

La hija del famoso ufólogo explica que al también periodista se le mandaron contratos y se le avisó con tiempo que tenía compromisos con Airbnb; sin embargo, éste confundió fechas por lo que un día tuvo que cumplir con una conferencia de muy mala gana.

Quedó bien con la empresa, pero se desquitó con ella, además de gritarle, la violentó.

“Él se confunde de fechas y me responsabiliza. Me grita horrible. Quería que cancelara el evento, quería que le cambiara la fecha un día antes. Me empieza a empujar con el dedo, golpea la puerta, comienza a gritar de manera terrible, fue berrinche… Solo debía dar una conferencia por zoom en la mañana y él me lo hizo difícil. Aprovechó para desahogar su ira que cada vez era más. Me empujó y me generó un moretón”

