Danna Ponce arremetió contra Talina Fernández, luego de que defendiera a su hijo, Jorge Levy, y asegurara que la joven tenía boderline.

Jorge Levy, de 55 años de edad, fue vinculado a proceso por abuso sexual, luego de que la actriz Danna Ponce lo denunciara pública y legalmente.

Talina Fernández, de 78 años de edad, se había negado a hablar de la situación jurídica de su hijo, pero en un encuentro con los medios, acusó a la joven de 22 años, de buscar fama y aseguró que tenían un padecimiento psicológico.

Danna Ponce no se quedó callada por las palabras de la madre de Jorge Levy y desmintió que padezca boderline.

El día de la primera audiencia contra Jorge Levy, Danna Ponce salió llorando y se le veía muy afectada.

La actriz explicó en una entrevista con ‘Chismorreo’, que ese día había tenido un impacto emocional por haber estado junto a su presunto agresor durante cuatro horas.

También se mostró molesta por la actitud de la abogada de Jorge Levy, pues asegura que la defensa del productor se la pasó haciendo bromas.

Durante una entrevista con ‘Venga la Alegría’, Danna Ponce se defendió de las palabras de Talina Fernández, quien asegura que su hijo es un chivo expiatorio.

Mencionó que en la audiencia se mencionó que necesitaba terapia y arremetió contra Talina Fernández.

“Yo no sé de dónde sacó eso, pero me parece muy fuerte que estemos dando diagnósticos, porque me imagino que no tiene ningún certificado de psiquiatría o algún estudio donde esté comprobado que padezco esto. Me parece que es muy fuerte”

Danna ponce