Daniela Rodrice habló de la ansiedad en el podcast ‘Se regalan dudas’, en donde volvió a mencionar un acercamiento con Danna Paola ¿Esto es verdad?

Durante su plática con Lety Sahagun y Ashley Frangie, Daniela Rodrice platicó que en el momento en que colapsó por su ansiedad y depresión, recibió mensajes de Danna Paola.

Esta no es la primera ocasión en que Daniela Rodrice menciona a Danna Paola, pues también ha sido la cantante quien se dice fan de la creadora de contenido.

Te compartimos los detalles sobre Daniela Rodrice y Danna Paola.

Daniela Rodrice se ha convertido en una de las creadoras de contenido más popular, esto pese a que TikTok, la red social en la que se viralizó, es la que menos frecuenta.

Sin embargo, su popularidad sigue en ascenso así como su amistad con varios famosos influencers como Kenia Os y Kimberly Loaiza.

Recientemente, ‘la chika’ habló en ‘Se regalan dudas’ sobre Danna Paola, mostrando una especie de cercanía entre ambas. ¿Cómo sucedió?

Daniela Rodrice contó que cuando comenzó a viralizarse recibió mensajes de diversos famosos e influencers.

“Ese día grabé un tiktok así bien de que, un tiktok, y al día siguiente un millón y yo dije

-okay, qué es un millón en tiktok, mucha gente ha tenido un millón en tiktok y al día siguiente nadie le hace caso, hasta que empezó a avanzar-

Yo decía la Kimberly Loaiza mi mejor amiga, me habló la Kimberly Loaiza, la Danna Paola, me habló la Danna Paola, me empezó a hablar gente que era un máximo para mí”.

Daniela Rodrice, creadora de contenido.