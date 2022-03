¿Daniela Rodrice y Kenia Os son amigas? Esto es lo que sabemos

En una ocasión anterior, Daniela Rodrice ya había presumido tener el WhatsApp de Kenia Os, sin embargo, las dudas sobre si es una amistad real o solo es por publicidad, siguen.

Una pelea entre los fandoms de Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja y Kenia Os, han desatado el caos sobre Daniela Rodrice, haciendo que el hate le llueva.

¿Y qué tienen en común todos ellos? Ser nacidos en Mazatlán, un municipio con 501 mil 411 habitantes, por lo que dice Daniela Rodrice “todos se conocen”.

Aunque Daniela Rodrice ha preferido no ahondar en sus amistades famosas, debido a que se relaciona más con otras personas, pero es verdadero que existe un vínculo con Kenia Os.

Más allá de tener su WhatsApp e incluso mensajearse, Daniela Rodrice ha compartido salidas con Kenia Os, pues en octubre del año pasado, salieron juntas de fiesta.

Según lo que Daniela Rodrice compartió en su podcast ‘Eale’, conoció a Kenia Os por Ana Nube y Alfredo Persan, dos personalidades más de Mazatlán.

Ellos fueron quienes hicieron que Kenia Os y Daniela Rodrice se conocieran, pues son amigos en común que tienen; la primera manager y el segundo fotógrafo.

Aunque no son amigas íntimas, Kenia Os compartió abiertamente en un video en vivo, qué es lo que piensa de Daniela Rodrice, diciendo “tiene una personalidad icónica”.

La exitosa cantante dijo conocer a ‘la chika’ “desde hace mucho mucho tiempo”, pues dijo que eso sucedió hace aproximadamente tres años.

“Siempre me cayó super bien, se me hace una chica super linda, es muy icónica, ella siempre ha sido así, no crean que es un personaje, es muy chistosa”.

Kenia Os, cantante.