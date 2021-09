Así luce Sara Maldonado a más de un mes de quitarse los implantes de seno y hacerse la lipoescultura

La que se encuentra sumamente contenta por su aspecto físico es Sara Maldonado quien hoy presume cómo luce su cuerpo a más de un mes de haberse quitado los implantes de seno y de paso realizarse la lipoescultura .

A través de un video publicado en sus historias de Instagram, la actriz se dice feliz y satisfecha por el resultado de la operación estética que le realizó su doctor Rodolfo Mogica.

“No he cumplido ni dos meses de operada, hasta el tercer mes empezamos a ver los resultados pero les voy a presumir, compartirles, enseñarles un poco como quede”, dice previo a posar para sus seguidores.

Muestra orgullosa su escultura anatomía que en aquel momento vestía un ceñido jumper de color negro con estampados dorados de la firma de la diseñadora Pati Santos.

Así como explica que su doctor le quitó un poco de grasa que tenía en la espalda baja para ponérsela en los glúteos.

Sara Maldonado se sincera con sus fans

El pasado mes de agosto Sara Maldonado reveló a sus seguidores su deseo de quitarse los implantes de seno que le colocaron 20 años atrás.

En aquel momento la actriz aclaró que no desea ocultarle nada a sus fans, ya que prefiere ser sincera y transparente antes que algún medio se le adelante y malinforme sobre su persona.

“ Hace 20 años me hice una cirugía de busto, me puse unos implantes y he decidido quitármelos , por recomendación de los médicos me voy hacer una lipoescultura muy sencilla”, dijo en aquel momento en redes sociales.

No obstante, la primera vez que ingresaría al quirófano, la clínica tuvo problemas técnicos, un transformador se quemó por lo que tuvieron que posponer la cirugía.

Sin quitar el dedo del renglón, Sara Maldonado volvió al quirófano tan decidida como la primera vez por lo que es hasta hoy que muestra cómo quedó su cuerpo aún cuando no es el resultado final.