La influencer mostró su alfombra blanca con negro, que sufrió un accidente en aquella ocasión en que su casa se inundó.

Daniela Rodrice comentó que su decoradora de interiores le puso esa alfombra, pero al percatarse de que el color negro se corrió al blanco reclamó y lo justificaron de la peor manera.

Daniela Rodrice narra cómo descubrió que había comprado una alfombra no lavable

Daniela Rodrice está feliz porque ya está de regreso en su casa, pese a que no tiene todas las remodelaciones dijo: “se siente bien amanecer en tu hogar”.

La influencer platicó en sus historias de Instagram que ayer 23 de diciembre grabarían el nuevo episodio del podcast ‘Eale ’. Por lo que se dispuso a limpiar.

Mostró el set de grabación de su podcast, mismo en donde dijo en que silla y sitio se sentaba cada uno, además de mostrarse rociando con aromatizante.

Dijo que pondría la calefacción, pues al ser de Mazatlán, Sinaloa, es calor suele ser agobiante, por lo que dijo: “puse a enfriar el cuarto”.

A su vez, enseñó una alfombra blanco con negro un poco manchada, por lo que Daniela Rodrice dijo que fue un accidente sucedido tras la inundación de su casa.

Al inundarse su alfombra se mojó, por lo que el color negro se corrió al blanco dejando una gran mancha.

Daniela Rodrice muestra la alfombra no lavable. (@danielarodrice)

Pero eso no fue todo, Daniela Rodrice dice que cuando hablaron al proveedor árabe este les dijo “que no sabe, que es una alfombra no lavable”.

Daniela Rodrice se siente estafada por su alfombra manchada

Daniela Rodrice contó que compró una alfombra no lavable, misma que descubrió cuando se mojó y el color comenzó a correrse.

Fue ‘La Frida’, su decoradora de interiores, quien le habló para reclamar y lo justificaron diciendo que era no lavable.

Sin embargo, Daniela Rodrice contó que a toda persona que lo cuenta no dicen nada que la haga sentir menos estafada.

“Y a las personas que les he contado, jamás en la vida me han dicho -ah si yo también he comprado alfombra que no se lava- ¿Cuándo han visto una alfombra que no se lava?”. Daniela Rodrice, influencer.

Finalmente, Daniela Rodrice mostró su set de grabación del podcast ya cuando todos estaban ahí esperando iniciara la producción.