Daniela Parra le responde a su hermana, Alexa Hoffman, por culparla de los abusos de Héctor Parra y le pide que mejor se enfoque en su vida.

El caso de Héctor Parra no termina y sus hijas se envolvieron en una guerra de declaraciones, donde Alexa Hoffman -de 21 años de edad- señala a Daniela Parra de victimaria y cómplice de su papá.

Daniela Parra -de 26 años de edad- sigue defendiendo la inocencia de Héctor Parra -de 48 años de edad- y responde a las acusaciones de Alexa Hoffman.

Recientemente, Alexa Hoffman tuvo un encuentro con los medios y acusó a Daniela Parra de no defenderla de los abusos de su papá.

“¿Por qué la defienden tanto? Si está defendiendo a un abusador, ¿por qué no protegió a su hermana chiquita?”

Ante esta declaraciones, Daniela Parra fue contundente y se fue contra Alexa Hoffman.

“La verdad ya no me merece ninguna opinión, la verdad si le quieren buscar 6 patas al gato. Yo estoy ocupada, estoy trabajando, estoy en clases, estoy haciendo muchas cosas. Si tienen más problemas ellas que lo resuelvan”

Daniela Parra revela que cuando inició la denuncia contra Héctor Parra, ella se comunicó con Alexa Hoffman para que le diera su versión de los hechos y apoyarla.

Sin embargo, Alexa Hoffman la bloqueó de todas partes y se negó a hablar con ella.

“Recordarle a ella que cuando empezó todo esto yo le mandé mensaje, le dije: ‘¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Por favor cuéntame’. Lo que pasó es que me dijo: ‘Tú no vas a entender nada’ y me bloqueó”

Daniela Parra