¿Manuel Flaco Ibáñez le dice adiós a la actuación? Ya tiene claro cuándo será la fecha para su retiro, pero su decisión tiene que ver con su vanidad.

A sus 77 años de edad, Manuel Flaco Ibáñez se mostró muy feliz de ser parte de “Más vale sola”, programa que hubiera marcado el regreso de Benito Castro y María Elena Saldaña ‘La Güereja’.

Manuel Flaco Ibáñez se mostró muy feliz de que tras más de 54 años de trayectoria continua vigente y afortunadamente no le ha faltado el trabajo.

Sin embargo, Manuel Flaco Ibáñez confesó que ya tiene muy claro cuando quiere retirarse, pese a que no le han faltado las propuestas laborales.

Manuel Flaco Ibáñez confesó que su decisión de retiro tiene que ver con un asunto de vanidad y no por problemas de salud.

¿De qué va a vivir Manuel Flaco Ibáñez cuando se retire?

Este lunes 6 de mayo comenzaron las grabaciones de “Más vale sola”, programa en el que Manuel Flaco Ibáñez tomará el lugar de Benito Castro, quien murió el pasado 11 de septiembre.

Manuel Flaco Ibáñez confesó que en un principio solo lo habían llamado para hacer el piloto, pero con la muerte de Benito Castro, él se quedó con el papel.

Manuel "El Flaco" Ibáñez (@flaco.in)

En su conversación, Manuel Flaco Ibáñez confesó que su papel no va a ser el que hacía Benito Castro y que lo había aceptado ya que era su manera de homenajear a su gran amigo.

Manuel Flaco Ibáñez concedió una entrevista con varios medios de comunicación en donde habló sobre lo que ha hecho con el dinero que ha ganado de su trabajo.

A diferencia de otras celebridades, Manuel Flaco Ibáñez reconoció que el si ha invertido su dinero en bienes raíces, por lo que no tiene necesidad económica.

“Si yo todo lo que gano lo invierto en ladrillos, si tengo departamentos y casa y coche, bienes raíces” Manuel Flaco Ibáñez

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Manuel Flaco Ibáñez puntualizó que ha tenido mucha suerte de que tras 54 años de trayectoria lo siguen llamando para diferentes proyectos.

“Llevo 54 años en esto y yo todavía no entiendo porque me hablan, pues tengo mucha suerte me hablan y yo feliz de trabajar” Manuel Flaco Ibáñez

Manuel Flaco Ibáñez puntualizó que afortunadamente a sus 77 años de edad sigue entero sin presentar un problema de salud.

En ese sentido, Manuel Flaco Ibáñez señaló que seguirá de esta manera hasta que el cuerpo aguante.

“A mis 77 años bendito Dios estoy entero (…) mientras el cuerpo aguante” Manuel Flaco Ibáñez

En esta fecha Manuel Flaco Ibáñez tiene pensado retirarse, ¿pero será de manera definitiva?

En su conversación, Manuel Flaco Ibáñez confesó que si ha pensado en el retiro e incluso ya tiene la fecha.

Manuel Flaco Ibáñez confesó que a los 80 años espera irse retirando de la actuación.

“Tengo pensado ya a los 80 años, dentro de 3 años, si Dios me lo permite con vida y salud ya me voy retirando” Manuel Flaco Ibáñez

Pese a que no ha presentado problemas de salud, Manuel Flaco Ibáñez destacó que ya tiene pensado esa fecha y es que se trata de un tema de vanidad.

Y es que Manuel Flaco Ibáñez reconoció que no quiere que sus seguidores lo vean mal físicamente, como otros actores que siguen trabajando por obligación pese a que ya no se encuentren bien.

“Yo veo algunos que están mal físicamente y que tienen que trabajar, yo toda mi vida he sido muy vanidoso y entonces no me gustaría que me vieran en una situación precaria en mi salud” Manuel Flaco Ibáñez

Manuel Flaco Ibáñez destacó que no será un retiro definitivo ya que podría hacer algunas cosas, pero ya no tan frecuente sabiendo que no tendrá problemas económicos.

“El decir retiro es ya no aceptar todas las cosas, que me gustan y las hago con todo mi cariño, pero si ya hay algunas cosas que no me gustan y no las hago, ya me puedo dar ese lujo” Manuel Flaco Ibáñez