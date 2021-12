Javier Ceriani recibe amenazas de muerte para que elimine toda información de Sergio Mayer (VIDEO)

Javier Ceriani recibió amenazas de muerte para que elimine toda la información que tiene de Sergio Mayer en sus redes sociales.

Recordemos que el ex diputado, Sergio Mayer, ha estado en la mira del público recientemente.

Esto debido a que en el libro “Emma Coronel y las otras señoras del narco” de la periodista Annabel Hernández, se le relaciona con el narcotraficante, Édgar Valdez, también conocido como ‘La Barbie’.

Sergio Mayer (Agencia México)

Recientemente se dio a conocer que amenazaron de muerte al periodista de espectáculos, Javier Ceriani, para que elimine toda la información que tiene acerca de Sergio Mayer de sus redes sociales.

Desde que salió a la luz el libro de Annabel Hernández, varias celebridades han estado en la mira del público, entre ellos Sergio Mayer.

Desde entonces, el periodista y conductor del programa de espectáculos, “Chisme No Like”, Javier Ceriani, estuvo publicando algunos datos acerca de Mayer.

Incluso, durante el evento “Expo Compositores” llevado a cabo hace poco en Estados Unidos, el conductor se acercó al actor para hacerle unas preguntas acerca de los nexos que habría tenido con el narcotraficante.

Sin embargo, esto habría molestado a Sergio Mayer, quien le respondió de forma agresiva; por lo que Ceriani tomó la decisión de tomar acciones legales en su contra.

No obstante, tal parece que la situación no terminará ahí; pues durante este 9 de diciembre Javier Ceriani explicó en la transmisión de “Chisme No Like” que recibió mensajes con amenazas de muerte.

Primero le llegaron mensajes a su cuenta de Facebook, de los cuales enseñó la captura de pantalla como evidencia.

“Personas como tú deberían estar muertas. Yo me encargaré. Y es amenaza” Amenaza a Javier Ceriani

Javier Ceriani (@javierceriani / Instagram)

Por si esto fuera poco, recibió un segundo mensaje; pero esta vez no a su cuenta de Facebook, sino a su número personal.

“Tienes de aquí a que empiece tu sucio programa parta advertirle a tus borregos que borren todo lo que implique al señor Mayer. No saben con quien se metieron” Amenaza a Javier Ceriani

Luego de dar a conocer las amenazas que recibió, Javier Ceriani fue bastante contundente al señalar que van a atrapar a todos los involucrados.