Daniel Bisogno ya ni trabaja; Pati Chapoy lo regaña por disperso Ventaneando y Pedro Sola lo exhibe por no hacer su labor antes de que inicie la emisión.

A punto de finalizar el año, Daniel Bisogno de 49 años de edad se ha mostrado distraído y así se lo hizo saber Pati Chapoy de 73 años de edad quien le cuestionó por siempre decir lo mismo cada que tenía que presentar su nota.

Este lunes 26 de diciembre, Daniel Bisogno se mostró muy distraído durante la emisión de Ventaneando, ¿será que dejará el programa para el próximo año?

¿Daniel Bisogno en problemas? Pati Chapoy lo regaña en Ventaneando

A menos de una semana de finalizar el 2023, Daniel Bisogno se ha mostrado muy distraído, situación que ha perjudicado en su trabajo y así se lo hizo notar Pati Chapoy en Ventaneando.

Durante la emisión de este lunes 26 de diciembre, Pati Chapoy regañó a Daniel Bisogno al notar que siempre dice lo mismo cuando le toca presentar una nota.

Todo sucedió cuando a Daniel Bisogno le tocaba presentar una nota sobre Laura Flores y los motivos por los cuáles no celebró la Navidad por varios años, pero ahora ya ha retomado estos festejos.

Daniel Bisogno se encontraba burlándose de Pedro Sola de 75 años de edad al señalarle que ya necesitaba bótox. En ese momento Pati Chapoy le destacó: “Ándale trabaja”.

Sorprendido por las palabras de la periodista, Daniel Bisogno se dispuso a dar la nota, pero a Pati Chapoy no le gustó la manera en la que había iniciado y le dijo: “Siempre dices lo mismo, Daniel”.

Pedro Sola de inmediato tomó la palabra y destacó que eso se debía a que no leía el guion y no sabía lo que venía: “Porque nunca lee el guion, no leyó que Laura Flores no celebraba Navidad, porque un 24 de diciembre falleció su mamá”.

Al escuchar a Pedro Sola, se escucha decir a Pati Chapoy: “ya vez”, dirigiéndose a Daniel Bisogno.

Laura Flores no celebró la Navidad por años porque en esa fecha murió su mamá. 🎄 #Ventaneando @AztecaUNO EN VIVO https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/Q7w1YumiYQ — Ventaneando (@VentaneandoUno) December 26, 2022

¿Daniel Bisogno fuera de Ventaneando? El conductor se muestra disperso en la emisión

Pese a que algunos usuarios mostraron su preocupación de que el regaño de Pati Chapoy a Daniel Bisogno podría significar su salida de Ventaneando, el conductor mostró que eso no es cierto.

Tras el regaño que recibió, Daniel Bisogno demostró que no tenía problemas con Pati Chapoy al hacer un clásico comentario que hizo reír a la titular de Ventaneando.

Daniel Bisogno señaló que: “hay gente que se muere por fregar”, cuando Pati Chapoy lamentó que algunas personas no pasen unas buenas celebraciones de fin de año por el fallecimiento de sus seres queridos.

No fue el único comentario que realizó Daniel Bisogno que hizo reír a Pati Chapoy y es que también se burló de que la conductora celebre varios cumpleaños a finales de diciembre.