¿El estado de Daniel Bisogno se agravó? Reportan que mandaron llamar a su familia y amigos luego de que su salud se mermó tras trombosis pulmonar.

Pese a que se había adelantado que Daniel Bisogno -de 51 años de edad- regresaría a Ventaneando en el 2025, el conductor no ha podido retomar su trabajo.

Y es que a casi cinco meses de su trasplante de hígado, se ha reportado que la salud de Daniel Bisogno se ha mermado y todo a causa de una trombosis pulmonar.

De acuerdo con la agencia Kadri Paparazzi, Daniel Bisogno ha presentado muchas complicaciones en su salud por lo que desde hace un mes se mantiene en el hospital.

Pero tal parece que la situación de Daniel Bisogno se agravó a tal grado que incluso habían mandado a llamar a su familia, pero ¿cuál es su estado de salud?

El estado de salud de Daniel Bisogno vuelve a encender las alarmas luego de que la noche del 10 de febrero se reportó que el conductor se encontraba grave.

Fue a través del canal de Youtube de la agencia Kadri Paparazzi que se dio a conocer que la salud de Daniel Bisogno había empeorado tras un mes de permanecer hospitalizado.

Hace unos días Kadri Paparazzi informó que Daniel Bisogno tendría trombosis pulmonar, además de que le habían detectado otras complicaciones que habían mermado su salud.

Según lo que se dio a conocer, Daniel Bisogno presentaría formación de coágulos en las arterias que llevan sangre a sus pulmones, además de que no estaría tolerando los alimentos.

Sin embargo, las alarmas se encendieron luego de que Kadri Paparazzi reveló que Daniel Bisogno había pedido que su familia se reuniera en el hospital.

En el video los conductores conocidos como “El Lobo y El Chacal” destacaron que la salud de Daniel Bisogno se encontraba delicada.

Kadri Paparazzi resaltó que Daniel Bisogno ha presentado varios malestares que mantienen preocupada a su familia.

Según con el medio, la familia de Daniel Bisogno llegó al hospital poco antes de la siete de la noche y su semblante no era muy alentador.

“El Lobo”, conductor de Kadri Paparazzi, destacó que se encontraba a las afueras del hospital donde se encontraba Daniel Bisogno por lo que pudo ver salir al un familiar del conductor de Ventaneando.

De acuerdo con el presentador, el semblante de esta persona era desencajado, por lo que presumen que Daniel Bisogno estaría delicado.

“Quiero ser muy objetivo y no quiero perder la línea de esto, a la distancia vi a un familiar no quiero decir ahorita nombres, pero, no creo que su cabeza les de estar viendo un programa como el nuestro, pero, no sé si algo no le latió o si se le olvidó un documento, pero bajó del elevador la hizo regresar, pero se ve desencajado, pero se ve mal”

El Lobo, conductor Kadri Paparazzi