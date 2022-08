La conductora mexicana Cythia Rodríguez y el cantante Carlos Rivera, han estado en el ojo del huracán durante los últimos meses, pues su relación ha estado envuelta de una serie de especulaciones.

Hace un par de semanas, Cynthia Rodríguez de 38 años y Carlos Rivera de 36, levantaron sospechas de haberse casado, y resultó ser verdad.

Esta semana, la conductora regresó al programa ‘Venga la Alegría’, tras tomarse algunas vacaciones, sin embargo, no fue precisamente con la intención de quedarse.

La exacadémica también aprovechó para confirmar que contrajo nupcias con Carlos Rivera, como tanto se había especulado.

Carlos Rivera y Cynthia Rodriguez ¿se casaron? (Tomada de video / YouTube)

“Estar frente al santo padre fue maravilloso pero además recibir esa bendición nos va acompañar toda la vida, fue un momento hermoso porque lo soñábamos, nos dio unas palabras súper bonitas”, dijo en el programa.

Por otro lado, en una reciente entrevista para ‘Ventaneando’, dejó saber que está más enamorada que nunca y gozando de su vida en pareja con el intérprete de ‘¿Cómo pagarte?’.

Detalló que, aunque siempre ha mantenido su vida privada, lejos de los reflectores y su matrimonio “no va a ser la excepción”, también se dejó ver emocionada por su unión con Carlos Rivera.

“Esto no va a ser la excepción pero quería compartirles que somos felices, no puedo creer lo afortunada que soy”, dijo.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez con el Papa Francisco. (Agencia México)

Cabe señalar que también se ha rumorado que espera un bebé y, aunque comentó que ese “no es el caso”, también expuso que ya tiene ganas de ser mamá y podría serlo muy pronto.

Cynthia Rodríguez comparte cuándo le gustaría embarazarse de Carlos Rivera

En entrevista para TV Aczteca, Cynthia Rodríguez compartió que sus allegados la han felicitado por un supuesto embarazo, debido a las especulaciones que generó su boda con Carlos Rivera.

Aunque aclaró que no está embarazada todavía, también compartió que le gustaría esperar a su primogénito este año.

“Ojalá este año se nos de, ya van como cinco veces que me felicitan por mi embarazo esta semana, pero no, no es el caso”, dijo Cynthia Rodríguez para concluir.

Mientras tanto, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera permanece disfrutándose y parecen estar más unidos que nunca.