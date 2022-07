La actriz Cynthia Klitbo terminó en el psicólogo tras romper con Juan Vidal, actor que actualmente es parte del reality show estrella de Telemundo, La Casa de los Famosos.

Desde hace unas semanas, Cynthia Klitbo ha estado revelando detalles turbios del noviazgo que tuvo con Juan Vidal, quien fue su gran amigo, hasta que iniciaron su romance.

Entre los secretos que sacó a la luz Cynthia Klitbo, están que Juan Vidal le debe una fuerte cantidad de dinero y que la agredía verbalmente, situación que la hizo pedir ayuda con especialistas.

Cynthia Klitbo revela que Juan Vidal la violentaba (Instagram)

Cynthia Klitbo tuvo que recibir ayuda de un psicólogo para superar noviazgo con Juan Vidal

Así se afirmó en el programa Chisme No Like, donde se informó que Juan Vidal dejó a Cynthia Klitbo tan afectada y traumada que ella necesitó la asesoría de un psicólogo para poder manejar la situación.

Derivado de este apoyo, según Chisme No Like, Cynthia Klitbo se convenció de denunciar legalmente a Juan Vidal, pues no quiere que las cosas se queden en entrar en dimes y diretes expuestos a través de los medios.

De acuerdo con el programa, Cynthia Klitbo también se habría convencido de acudir a las autoridades para que así pueda recuperar el dinero que le prestó a Juan Vidal en una sola exhibición.

Juan Vidal y Cynthia Klitbo. (Agencia México )

Juan Vidal podría ganar ‘La Casa de los Famosos’ y Cynthia Klitbo

Mientras esto sucede, Juan Vidal permanece en La Casa de los Famosos, reality show que reúne a un grupo de celebridades dentro de una casa, como sucedió en su momento con Big Brother VIP.

En el programa, Juan Vidal logró conquistar a la vedette cubana Niurka Marcos, quien a su salida reveló que durante su estancia sostuvo varios encuentros sexuales con el actor.

Pese a que la también actriz fue expulsada hace unas semanas de La Casa de los Famosos, Juan Vidal ha logrado mantenerse como inquilino.

Esto lo vuelve un serio aspirante al premio de más de 4 millones de pesos que recibirá el ganador, cantidad con la que podría pagar la deuda que tiene con Cynthia Klitbo.

Sin embargo, según filtraciones de Chisme No Like, los encargados de decidir quien se llevará la victoria ya habrían excluído al actor dominicano y elegido a Laura Bozzo.