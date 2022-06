Cynthia Klitbo fue novia de Juan Vidal por seis meses y a principios de 2022 revelaron que habían finalizado su relación. Ahora actriz lo tacha de vividor y ‘chichifo’, y a su expareja Rey Grupero lo describe como un ‘caballero’.

Juan Vidal y Cynthia Klitbo se habías conocido 20 años atrás, y ambos revelaron que sentían atracción, pero fue hasta 2021 que decidieron tener un noviazgo.

El actor mencionó en varias ocasiones que admiraba a Cynthia Klitbo y deseaba formar una familia con ella.

La pareja se llevaba 20 años de diferencia y cuando terminaron, aseguraban que habían finalizado su relación en buenos términos.

Actualmente Juan Vidal se encuentra en ‘La casa de los famosos’ y ha dado de que hablar, luego de que se besara con Niurka.

Cynthia Klitbo fue cuestionada sobre el beso y ella dijo que ignoraba el tema, además explicó que cada quien hacía de su vida lo que quiera.

La actriz tuvo un encuentro con los medios y habló de su relación con Rey Grupero, quien es su exnovio y con quien sigue teniendo una cariñosa amistad.

Cynthia Klitbo aseguró que él era un ‘caballero’ y que siempre la apoya, escucha y hace reír.

“A la fecha me sigue protegiendo, me cuida, me procura, me apoyó siempre económicamente (...) lo describo como un caballero”

Cynthia Klitbo