Rey Grupero da la cara por su exnovia, el youtuber difunde audios que muestran que Juan Vidal se ponía violento porque Cynthia Klitbo roncaba al dormir

A través del programa Chisme No Like, Rey Grupero difundió tres audios de WhatsApp que Juan Vidal le mandó en algún momento a Cynthia Klitbo. El primero para atacarla por su forma de dormir.

“Con usted no se puede dormir, ronca como un tren, amanezco cansado, amanezco irritable, amanezco desbaratado... ponme como el ogro que sea pero está situación no se puede más y menos cuando lo que estás es ofendiéndome, atacándome y jodiéndome, yo quiero estar bien contigo pero no bajo está manera de comunicarnos” Juan Vidal a Cynthia Klitbo

Y tras dejar claro que no puedo dormir con Cynthia Klitbo, insiste:

“Las cosas como son, no puedo dormir contigo, me muero de sueño, me levanto de malas, no puedo hacer nada, discúlpame eso me pone irritable, si no duermo, a cualquiera, no lo puedes ver porque tú vives en tu mundo” Juan Vidal a Cynthia Klitbo

Así como le da a entender que no pasa nada si su romance no funciona ya que él no quiere mala vibra ni malos deseos para ambos: “tenemos que llevarnos con calma y tranquilidad”, le dice.

Incluso el actor nacido en República Dominicana le recuerda que el aún se está divorciando y por ello pide que sea ella quien tome una decisión: “no pasa nada. Yo no quiero más jodiendas en mi vida, no quiero más dramas”, concluye.

Cynthia Klitbo revela que Juan Vidal la violentaba (Instagram)

Rey Grupero asegura que Juan Vidal se colgó de la fama de Cynthia Klitbo

Al respecto, Rey Grupero asegura que el audio demuestra que Juan Vidal atemorizaba a Cynthia Klitbo, a quien trabajó por mucho tiempo ya que él la buscó para conseguir trabajo.

Debido a que ellos eran grandes amigos, ella le abrió la puerta de su casa, se instaló y de pronto tenía cambios de actitud, la maltrataba, pero cambiaba cuando a Cynthia Klitbo le salían proyectos laborales.

Por si fuera poco, Cynthia Klitbo le dejó su recámara para que él pudiera dormir y ella se fue al cuarto de huéspedes, sin mencionar que se gastó mucho dinero ya que él desayunaba diarios 6 claras de huevo.

Así como le quedó a deber 4 mil dólares (más de 80 mil pesos mexicanos) y en ocasiones le dijo que era una actriz medriocre, por lo que pide a Telemundo que expulse a Juan Vidal del reality show.

Juan Vidal (@juanvidalgil / Instagram)

Cynthia Klitbo se defiende de ataques de Juan Vidal

En un segundo mensaje, Cynthia Klitbo le pide a Juan Vidal que no le hable de forma despectiva porque la dejó ‘rotita’: “No puedo creer las formas en las que te expresas porque uno puede decir lo que quiera pero con cariño y con amor”.

Así como le explica que tiene un defecto en la nariz y en el paladar por lo que no puede evitar roncar hasta que se opere.

Además de que le advierte que no es la primera vez que él le da ese trato pues la ha dejado plantada y le a hablado mal, algo que prendió varios focos rojos en la relación.

Finalmente, tras la discusión por lo ronquidos, Juan Vidal -en otro mensaje- le reclama por haber metido mano en su maleta, a lo que ella responde que ella lleva días pidiéndole su ropa interior y que no se vale que siga hablándole mal.