En un encuentro con la prensa, Cynthia Klitbo revela que su exnovio Juan Vidal todavía le debe más de 90 mil pesos, cantidad que quedó en liquidar en diciembre pasado.

Sin embargo, Juan Vidal se tomó más tiempo y aunque aparentemente sí quiere pagar su deuda, lo hará con calma; para tener tranquila a Cynthia Klitbo, ordenó que le depositarán 20 mil pesos.

“Me quedó a deber dinero, quedó de pagarme en diciembre, me debe 4500 dólares (92 mil 597 pesos)”, informó Cynthia Klitbo a periodistas.

Así como aseguró que el pasado sábado recibió una llamada de la servidora del hogar de Juan Vidal, para avisarle que no le puede pagar en dólares por lo que le depositaría 20 mil pesos.

“Le dijo su patrón que me depositara 20 mil pesos pues lo tomó como servicio a sus servicios sexuales, que no me pague, no importa”, dijo la actriz con sonrisa burlona y dio por terminada la entrevista.

Cynthia Klitbo (@laklitbocynthia / Instagram)

A Cynthia Klitbo le dolió saber que Niurka sufrió por Juan Vidal

Queda claro, Cynthia Klitbo no quitará el dedo del renglón hasta desenmascarar a Juan Vidal, quien también hizo sufrir a su comadre Niurka dentro del reality “La casa de los famosos”.

“Ya vieron cómo usa a la gente, sin comentarios, pregúntenle a mi amiga Niurka”, dijo Cynthia Klitbo antes de soltar una carcajada y asegurar que le dolió que hiciera sufrir a su comadre.

“(Me dolió) el hecho de que la hayan hecho sufrir, pobrecita, porque yo ya me conocía el camino”, dijo y absteniéndose de aconsejarla a la distancia, agregó: “Ella es bastante adulta para hacer lo que quiera con su cola”.

Esto en referencia a que Juan Vidal y Niurka, quienes han intercambiado caricias y besos en el reality de Telemundo, tuvieron una pelea porque él se dejó manipular por Daniella Navarro, quien pertenece al equipo contrario.

Por lo que Cynthia Klitbo se dijo sorprendida de que su expareja “haya sacado tan rápido el cobre”.

Asimismo, se encargó de volver a informar que el actor se colgó de su fama pero ella se dio cuenta a tiempo ya que es muy inteligente.