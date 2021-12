¿Cynthia Klitbo le envía indirecta a El Rey Grupero? se arrepentiría de haber salido con el youtuber por más de una año.

Y es que viendo su relación en retrospectiva, dijo Cynthia Klitbo, ahora no puede creer como es que pudo llegar salir con el tanto tiempo.

A través de su cuenta oficial en TikTok la actriz de 54 años de edad, Cynthia Klitbo compartió un video hablando de sus relaciones pasadas.

Y en redes sociales sus seguidores supusieron el video de Cynthia Klitbo fue una indirecta para su ex novio, el youtuber conocido como El Rey Grupero.

Pues en este la actriz se mostró arrepentida de haber llegado tan lejos con su ex novio a quien dijo ya no le guarda ningún sentimiento.

“El otro día me estaba acordando de mis ex novios, y de pronto me acordé de uno, que ya viéndolo así sin amor, dije ese es como una vaca sobre un tejado”

Cynthia Klitbo