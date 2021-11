Cynthia Klitbo se presume muy enamorada de Juan Vidal; revela cómo inició su romance

Desde hace un par de meses, Rey Grupero pasó a ser parte del pasado. Hoy Cynthia Klitbo se presume muy enamorada de Juan Vidal, por lo que en entrevista revela cómo inició su romance.

Revelando que trae como fondo de pantalla una fotografía del actor donde sobresalen sus desnudos pectorales, Cynthia Klitbo se sinceró frente al micrófono de Sale el Sol.

La actriz se dijo muy contenta con su pareja Juan Vidal, a quien conoce desde hace 25 años o más como amigos y un par de meses como novio.

Por lo que ahora que deben separarse por motivos personales, se le hacen eternas las horas, esto lo comprobó pues llevan 3 semanas alejados.

Juan Vidal y Cynthia Klitbo (@laklitbocynthia / Instagram)

Resulta que Juan Vidal viajó a Miami para convivir con su hija por lo que, con ayuda de la tecnología, se mantiene en contacto con Cynthia Klitbo, aunque eso no es suficiente.

Sin embargo, el encuentro está por ocurrir ya que el actor volverá a Ciudad de México el 7 de noviembre.

¿Cómo surgió el romance entre Cynthia Klitbo y Juan Vidal?

Tras confesar que extraña a su novio, Cynthia Klitbo reveló cómo surgió el romance con Juan Vidal.

“Nos contrataron a los dos para Perú”, explicó Cynthia Klitbo y reveló que ambos han sido grandes amigos “de toda la vida” e incluso salieron.

Juan Vidal y Cynthia Klitbo (@laklitbocynthia / Instagram)

“Tuvimos alguna relación cuando él tenía 21 y yo 31″, dijo y celebró que se hayan gustado siempre y hayan compartido uno que otro proyecto laboral.

Aunque la química entre ambos les era más que evidente, el romance no pudo ser ya que cuando él tenía pareja, ella estaba disponible y viceversa.

Cynthia Klitbo confiesa si se ve casada o no con Juan Vidal

Pese a que la actriz se dice muy enamorada de Juan Vidal ya que además de su pareja es su gran amigo, confiesa si se ve casada o no con él.

“Nunca se sabe el destino, lo que va a pasar mañana, no hay que decir si o no, además yo no decido sola esas cosas”, dijo Cinthya Klitbo y aseguró no estar cerrada a llegar al altar con Juan Vidal.

Y con la finalidad de que no se confundieran sus palabras, se dijo consiente de que solo son 2 meses de noviazgo.