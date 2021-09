Cynthia Klitbo confirma estar saliendo con Juan Vidal; “estamos viendo que la relación funcione”

Durante una entrevista en exclusivo para el programa de Gustavo Adolfo en YouTube, Cynthia Klitbo confirmó estar saliendo con Juan Vidal.

Sin embargo, aclaró la actriz mexicana de 54 años Cynthia Klitbo, ella y el actor de 44 años de edad aún están en ‘proceso de acoplamiento’.

En la entrevista Cynthia Klitbo le dijo a Gustavo Adolfo que ya estaba de vuelta en México, después de haber estado grabando en Perú.

Asimismo, Cynthia Klitbo dijo estar feliz a lo que el periodista preguntó de manera directa que si estaba enamorada, lo cual ella contestó con un: “Estoy contenta”.

Y es que Gustavo Adolfo ya sabía que la actriz estaba en una relación, por lo cual no dejó de insistirle a la hasta que esta admitió de buena manera que estaba saliendo con Juan Vidal.

“Estamos saliendo Juan y yo, estamos viendo que la relación funcione, por eso no hemos hecho prensa”

Sin embargo, Cynthia Klitbo aclaró que no ha querido dar detalles sobre la relación ya que aún están viendo si esta funciona, pues ambos viven en lugares lejanos.

Sobre cómo inició su relación Cynthia Klitbo dijo que se dio de manera natural, pues ella y el actor se conocen desde hace ya varios años.

NO obstante, Cynthia Klitbo dijo haber tardado en darse cuenta de las intenciones de Juan Vidal, pues ella consideraba al actor como parte de su familia.

“De repente Juan me empezó a tirar el chon, es como si me lo tirara mi primo (…) hasta que de plano ya me lo colgó”

Cynthia Klitbo