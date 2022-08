La actriz mexicana Cynthia Klitbo, hizo una transmisión, a través de su cuenta oficial en Instagram, para hablar de su más reciente proyecto, en medio de su riña con Niurka.

Recordemos que Cynthia Klitbo de 55 años y Niurka de 54, han hecho declaraciones, una sobre la otra en los últimos días, que han dado mucho de qué hablar.

Esto después de que la actriz acusó de violencia psicológica a su expareja, el actor Juan Vidal, quien actualmente tiene un romance con la Vedette, quien defiende con uñas y dientes al dominicano.

Cabe señalar que en los últimos días, Niurka aseguró que Cynthia Klitbo está “ardida” y la revictimizó al menospreciar sus acusaciones, además de señalar que debería cambiar de preferencia sexual, pues señala que odia a los hombres.

Cynthia Klitbo, Juan Vidal, Niurka (Especial)

Sin embargo, Cyntjoa Klitbo se ha mantenido al margen y ha dicho que no le interesa entrar en “un circo” y generar polémica a través de una pelea con la también bailarina, pues una fructífera trayectoria como actriz la respaldan.

Debido a ello, comentó que ya tiene un nuevo proyecto y la próxima semana, iniciará uno más, resaltando que ella está enfocada en su carrera.

“Conozco nuevos compañeros de trabajo y después de la pandemia que la pasamos tan mal, ahora estoy saliendo hoy a hacer algo muy importante”. Cynthia Klitbo

Sin embargo, las filmaciones que iniciará la siguiente semana, son para Telemundo y recordemos que Niurka se ha lanzado en contra de la cadena televisiva en repetidas ocasiones, tras haber sido eliminada de ‘La casa de los famosos’.

Cynthia Klitbo (Cynthia Klitbo/Instagram)

Probablemente, debido a esto, Cynthia Klitbo recalcó que entró “por la puerta grande”:

“La próxima semana empiezo un nuevo proyecto muy muy importante por la puerta grande en Telemundo, que se llama ‘Culpable o inocente’”. Cynthia Klitbo

Posteriormente, expresó gratitud a sus fanáticos y amigos que la han apoyado durante su trayectoria.

“Gracias por seguirme durante mis 42 años de carrera, 42 años de carrera no se tumban tan fácil y quiero agradecer a todos los que me envían oraciones, gracias al Rey Grupero que me manda una oración todos los días”. Cynthia Klitbo

Asimismo, compartió que está buscando ser lo más sana posible, para atraer a personas así a su vida:

“Con eso me quedo, con las cosas bonitas. 42 años de carrera no se hacen, ni entre drogas, ni en alcohol y la próxima persona que llegue a mi vida, quiero que sea muy muy sana, por el momento no estoy bebiendo ninguna gota de alcohol para callarle la boca a las personas”. Cynthia Klitbo

¿Cynthia Klitbo envió una indirecta a Niurka?

Cynthia Klitbo aseguró que su trabajo le está ayudando a que se le “olviden las tonterías”, probablemente refiriéndose a lo recientemente ocurrido con Niurka y Juan Vidal.

“Es lo único que tengo para que se me olviden las tonterías y por supuesto mi familia”. Cynthia Klitbo

Finalmente, dijo algo que pareció ser una indirecta para Niurka: “Yo prefiero verme como una mujer fuerte y aguerrida, que como una tarada”, pues comenzó a hablar sobre su denuncia a Juan Vidal.

“El que se acuesta con una leona, sabe que ronca, y sí ronco porque soy una leona, pero también protegemos, cazamos, proveemos, somos protectoras, yo prefiero verme como una mujer fuerte y aguerrida, que como una tarada y las cosas se tienen que denunciar y yo lo hago porque quiero que las mujeres no se queden calladas. Si hay un hombre que lo han golpeado, también hablen”. Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo habla sobre su nuevo personaje en Telemundo

Cynthia Klitbo compartió alguno de los pormenores de los dos proyectos que tiene en puerta.

Recordemos que el tiktoker Pablo Chagra reveló que formaría parte de un reality show; todo parece indicar que no se equivoca, pues comentó que en uno de sus proyectos, no tendrá personaje.

“Lo que estoy haciendo no es un personaje, es de Cynthia Klitbo no puedo decir, me tienen embozalada, y es un proyecto que está espectacular, lo que sí les puedo decir es que me voy a ir de vacaciones y vamos a presumir algo de México”. Cynthia Klitbo

En cuanto a su trabajo para Telemundo, dejó saber que se trata de un papel antagónico: