Tras haberle hecho un depósito de 80 mil pesos para cubrir su deuda económica, Juan Vidal revictimiza a Cynthia Klitbo y Niurka, su actual pareja, se burla de ella.

Ahora que está fuera de La casa de los famosos y tiene oportunidad de defenderse, Juan Vidal, de 45 años de edad, está tachando de tóxica a Cynthia Klitbo.

Y es que, de acuerdo con Juan Vidal, no se le puede creer del todo a una mujer que a lo largo de su vida se ha metido en relaciones que han acabado en golpes y peleas con cuchillos.

“Le rompieron la nariz”, reveló el actor de República Dominicana, para posteriormente asegurar que no ejerció violencia psicológica sobre Cynthia Klitbo de 55 años de edad.

Incluso comparó los audios que él le envió a la actriz mexicana donde se queja de sus ronquidos contra los que recibió de Niurka, quien le dijo de todo por no buscarla a su salida del reality.

Juan Vidal y Cynthia Klitbo (Especial)

Niurka se burla de Cynthia Klitbo tras revictimizarla

Por otro lado, Niurka, de 54 años de edad, quien acompañaba a Juan Vidal, no pudo evitar burlarse de lo que recientemente dijo Cynthia Klitbo sobre ella.

Y es que hace unos días, la actriz expresó que no hablará de la señora aún cuando ella y Rey Grupero, de 33 años, la involucraron.

“Yo manejo otro tipo de imagen y no me interesa la imagen que la señora maneja… Estoy saturada de trabajo y no me voy a poner a mercadear porque no es mi estilo” Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo (@laklitbocynthia / Instagram)

Palabras que llegaron a los oídos de la vedette, quien confirma que hay niveles:

“Cynthia, sí, yo vivo sobre la capa de ozono y tú sigues picando piedra, güey” Niurka a Cynthia Klitbo

Y no conforme explica que la actriz tiene que seguir picando piedra porque el día que lo deje de hacer desaparecerá de la faz de la tierra.

“Debes picar piedra porque nadie es imprescindible, seas primera actriz o no seas, hagas tus villanitos o no lo hagas, no va a pasar nada en la novela si no estás” Niurka a Cynthia Klitbo

Y finalmente le advirtió que no busque una pelea con ella dado que no le conviene ya que Niurka no tiene reparos en decir lo que piensa.

“Está como Ninel Conde. Donde ella quiera agarrar el lugar de Ninel y yo le tenga que decir: ¿roncas? ¿Cómo un tren güey?”, pronunció en tono exagerado arrancándole carcajadas a la prensa.

Niurkale canta tiro a Rey Grupero antes de golpearse con Juan Vidal

Inevitablemente Rey Grupero salió en la conversación debido al que el youtuber se ha auto-nombró el vocero y defensor de Cynthia Klitbo, su exnovia, a quien dice le debe mucho.

Razón por la que Niurka lo invitó a golpearse con ella, a modo de entreno, y antes de pelar con Juan Vidal.

“Yo te puedo servir de cuchimba y o tú a mí. Tan bobo, con esa cara fea y naca pero eso no va a pasar”, remató.