Hace unos meses Cynthia Klitbo reveló que había sufrido violencia verbal en su relación con Juan Vidal. Ahora el programa ‘De Primera Mano’ filtró conversaciones entre la pareja donde el actor insultaba a Cynthia por cobrarle.

La actriz reveló en varios medios que había tenido una desagradable experiencia durante su relación con Juan Vidal.

Cynthia Klitbo mantuvo un noviazgo durante varios meses con el actor, pero este le habría pedido dinero prestado y también la habría agredido verbalmente.

Incluso la actriz mostró audios donde se escucha a Juan Vidal insultarla porque roncaba y reveló que había ocasiones donde la mandaba a dormir a otro cuarto, en su propia casa.

Esta situación provocó que la actriz denunciara a Juan Vidal ante la Fiscalía y el actor asegura que le va pagar todo lo que le debe a Cynthia Klitbo.

Juan Vidal y Cynthia Klitbo (Instagram)

Filtran conversaciones entre Juan Vidal y Cynthia Klitbo; la insulta por cobrarle

El programa ‘De Primera Mano’ reveló una conversaciones entre Juan Vidal y Cynthia Klitbo, donde se pueden leer algunos insultos por parte del actor.

Cynthia Klitbo le escribió al dominicano para que le pagara lo que le debía, pues le había prometido que saldaría la deuda una vez que cobrara por sus proyectos en México y con Univisión.

Juan Vidal reaccionó de forma violenta y arremetió contra Cynthia Klitbo diciendo que ‘solo estaba para chinga... la paciencia”.

Juan Vidal y Cynthia Klitbo (Instagram)

“Mira Cynthia busca que hacer, cuando cobre lo de Nicandro (...) me estás quitando lo que tengo para comer, a mí y a mi hija, a ti no te urge ese dinero como a mí, me demuestras el ser humano que eres” escribió Juan Vidal.

Tras la salida de Juan Vidal del reality ‘La casa de los famosos’, el actor aseguró en un programa que iba a pagarle a Cynthia Klitbo, pero hasta el momento se desconoce si eso ya ocurrió.

Se sabe que la actriz no ha dado declaraciones sobre el caso porque existe una carpeta de investigación en contra de Juan Vidal.

Hasta el momento no se han dado más detalles de la denuncia, pero Gustavo Adolfo Infante reveló en su programa, que fue la hija de Cynthia Klitbo quien le hizo ver que estaba viviendo una relación dañina con Juan Vidal.