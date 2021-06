Cynthia Klitbo habla sobre su angustia tras sismo en Perú

A través de su cuenta oficial en TikTok la actriz mexicana Cynthia Klitbo compartió con sus seguidores la angustia que sintió tras el sismo que ocurrió en Perú .

Y es que durante la noche del día de ayer martes 22 de junio, en Perú hubo un sismo de magnitud 6.0, el cual sorprendió a Cynthia Klitbo.

Pues cabe recordar que actualmente Cynthia Klitbo se encuentra en Perú como invitada a unos talleres de actuación.

De acuerdo el video de Cynthia Klitbo, el cual compartió en su cuenta de TikTok e Instagram, el sismo ocurrió mientras se encontraba con una amiga.

Y aunque Cynthia Klitbo en México ha vivido situaciones similares, no esperaba que en Perú también le tocara vivir esta experiencia y con mayor intensidad.

“O sea, ¿qué pedo?, yo vengo de México huyendo de los terremotos y casi se me cae el edificio encima ahorita… ¿Sabes lo que se siente?... ¡Casi me muero!”

Pues cabe mencionar, que debido a que la actriz estaba en un departamento ubicado en un edificio de varios pisos de altura, el sismo se sintió con mayor intensidad.

Además dijo Cynthia Klitbo que además de asustarse por sismo, se asustó debido a que la zona en la que se encuentra es proclive a tsunamis.

“Y luego me encuentro un letrero que dice tsunamis, o sea, si no me ahogo, me aplastan”

Cynthia Klitbo