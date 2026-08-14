A casi 10 años de la muerte de Juan Gabriel ocurrida el 26 de agosto de 2016, Correos de México lanzó dos timbres conmemorativos del cantante.

Los timbres postales de Juan Gabriel ya se encuentran a la venta en todas las oficinas de Correos de México con un valor de 7.50 pesos cada una.

Correos de México lanza el timbre postal de Juan Gabriel

Como un homenaje a Juan Gabriel y el legado que dejó en el país, Violeta Giorgina Abreu González, la directora del Servicio Postal Mexicano (Sepomex), anunció el lanzamiento del timbre postal en honor al cantante.

Con un evento en el Palacio Postal, Violeta Giorgina Abreu mostró los timbres postales de Juan Gabriel que constan de dos diseños impresos en un total de 300 mil ejemplares.

Timbre postal de Correos de México en honor a Juan Gabriel. (Andrea Murcia/Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Los diseños estuvieron a cargo de María Fernanda Andrade García llevando la fotografía e ilustración al timbre, mismo que también fue inspirado en el álbum Recuerdos II.

Actualmente los timbres de Juan Gabriel pueden ser encontrados en todos los Correos de México del país con un precio de 7.50 pesos cada uno. Sin embargo, estos están sujetos a disponibilidad.

Sergio Maya, ganador de México Canta, rindió homenaje a Juan Gabriel

Correos de México lanzó un timbre postal en honor al décimo aniversario luctuoso de Juan Gabriel y además el ganador de México Canta 2025 también le cantó al Divo de Juárez.

Acompañado de Mariachi, Sergio Maya cantó “Amor Eterno” en el ceremonia que se hizo en el Palacio Postal para develar el timbre postal a Juan Gabriel.