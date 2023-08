Corren a mesero que exhibió a Ángela Aguilar y Pepe Aguilar por su tacaña propina y reclama que “no es justo” pues ya llevaba varios años trabajando en el lugar.

La familia Aguilar están nuevamente en medio de la controversia luego de que se viralizó un video en donde un mesero los habría exhibido por dejar muy poca propina.

En el video se muestra que la familia Aguilar dejó una propina de 20 dólares (aproximadamente 341 pesos), lo que le pareció muy poco al mesero por la fortuna que tiene la dinastía.

Los nombres de Ángela Aguilar -de 19 años de edad- y Pepe Aguilar se volvieron tendencia y es que usuarios los cuestionaron por la tacaña propina que habían dejado.

En medio de las críticas a Ángela Aguilar y Pepe Aguilar -de 55 años de edad-, el mesero volvió a compartir un video en donde reveló que lo habían despedido.

Aunque se había quedado sin trabajo, el mesero se disculpó con la familia Aguilar, pero asegura que tiene las pruebas para mostrar que si dejaron una tacaña propina.

A través de las redes sociales se difundió un video en donde se exhibía la tacaña propina que habían dejado la familia Aguilar en un restaurante en Texas, Estados Unidos.

Tras exhibir a Ángela Aguilar y Pepe Aguilar por la propina que habían dejado, el mesero volvió a recurrir a sus redes sociales para denunciar que lo habían despedido.

El usuario identificado como Mayas Vlogs 502 (@mayasvlogs502) en TikTok se mostró muy molesto y es que considera que había sido injusto su despido.

De acuerdo con el mesero, él jamás dijo una mentira y solo exhibió la realidad que fue que la familia Aguilar dejó solo 20 dólares de propina.

“No quería hablar de esto, hace unos días subí el video, yo no dije nada que no fuera cierto. Dejaron 20 dólares de propina, entonces comparto este video para que se haga justicia. No es justo que te corran por algo que es verdad”

El mesero aseguró que cuenta con las pruebas para demostrar que lo que expuso fue real, por lo que considera que su despido fue injusto.

“Si hubiera echado mentira tuvieran razón, pero no es mentira. Tengo el video original, tengo las fotos del recibo de cuánto dejaron de propina que fueron 20 dólares, entonces me despidieron solo por eso”

De acuerdo con el mesero, lo habían despedido porque supuestamente la familia o el mánager se quejó ya que presuntamente los habría difamado.

El mesero pidió ayuda para que su video se hiciera viral pues cree que no es justo que lo corran por mostrar la realidad.

“No es justo, quiero que me ayuden a compartir en redes porque no es justo que te corran que es algo que es verdad. No creo que sea malo decir la verdad, el video está aquí. Estoy molesto, me despidieron porque supuestamente la familia o el mánager se quejaron, de que los difamé”

Mesero que exhibió a Ángela Aguilar y Pepe Aguilar