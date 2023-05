¿Ángela Aguilar ya no vende? Ya casi son sus conciertos en Estados Unidos y le sobran boletos. Todavía hay boletos disponibles en Ticketmaster.

La cantante de regional mexicano, Ángela Aguilar de 19 años de edad comenzará su gira “Piensa en mi tour 2023″ en junio por Estados Unidos y ninguna fecha en México.

Así es, Ángela Aguilar empezará su gira en solitario sin la compañía de su padre Pepe Aguilar ni la de su hermano Leonardo Aguilar.

Después de la gira “Jaripeo sin Fronteras”, Angela Aguilar decidió arrancar su nuevo proyecto sola y dedicarse por completo a su nueva música.

A pesar que en la gira con su padre y hermano no le han ido también, Ángela Aguilar sorprendió a sus fans con nuevas noticias que involucran una nueva gira pero gracias a eso la joven ha ganado más haters.

Ángela Aguilar (@angela_aguilar_ / Instagram)

Ángela Aguilar anuncia gira por Estados Unidos pero al parecer le sobran boletos

Recientemente, Ángela Aguilar anunció en sus redes sociales que arrancará su nueva gira “Piensa en mi tour 2023″ por Estados Unidos únicamente sin incluir a México, razón por la cual se convirtió en blanco de críticas.

Y no solo por los comentarios que ha hecho de que es “25% argentina” si no también de no incluir al país que le dio la fama gracias a la música regional mexicano.

Su gira comienza dentro de una semana en Chicago y todavía se puede ver que hay boletos disponibles.

Ángela Aguilar anuncia gira por Estados Unidos pero al parecer le sobran boletos (Especial / Captura de pantalla Ticketmaster)

De hecho en el mapa de la página oficial de Ticketmaster se muestra que no ha tenido un lleno completo en el Auditorium Theater en Chicago y que prácticamente hay boletos de sobra hasta adelante del escenario.

Ángela Aguilar empezará en 8 ciudades de Estados Unidos a las que llevará la música de su nuevo álbum titulado “Piensa en mi”.

Haciendo paradas en lugares turísticos como Nueva York, Las Vegas, Houston para terminar el 24 de junio en Phoenix Arizona.

“¿México ya no te funcionó?” Ángela Aguilar es criticada por lanzar su gira en Estados Unidos y no en México

Ángela Aguilar a pesar de ser una de las cantantes populares del momento también se ha visto envuelta en muchas polémicas.

Recientemente fue la comidilla de sus seguidores al anunciar su nueva gira por los Estados Unidos, razón por la cual la empezaron a criticar.

Comentarios como “100% estadounidense, no lo entenderías”, “Sisisisisi vete de México” o “Como ya no te funciona México, ahora harás una gira por Estados Unidos, ojalá cantes en inglés” son algunos destacados en su publicación.