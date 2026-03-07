Corey Harrison, famoso por el programa El precio de la historia está pidiendo ayuda, tras un accidente en Tulum.

Mismo accidente en Tulum que le ha costado a Corey Harrison más de los que esperaba y por lo que ahora han creado una campaña para apoyarlo en su recuperación.

Por accidente en Tulum, Corey Harrison, de El precio de la historia, pide ayuda

Corey Harrison, de El precio de la historia, pide ayuda para continuar con su recuperación, tras un aparatoso accidente de motocicleta que tuvo en Tulum y lo ha mantenido en una situación de salud delicada desde enero.

Pues Corey Harrison, de El precio de la historia tras el accidente en Tulum quedo con 11 costillas fracturadas, una conmoción cerebral y varias lesiones en el rostro, y ante la gravedad permaneció en el hospital generando una alta factura médica.

Tanto que Corey Harrison, de El precio de la historia decidió salir del hospital antes de ser dado de alta para recuperarse en su casa en Tulum, sin embargo las cosas no han salido a su favor, pues ha sufrido mayores dolores y hasta sus niveles de oxígeno han bajado drásticamente.

Por lo que nuevamente Corey Harrison, de El precio de la historia regresó al hospital y fue sometido a tres cirugías más elevando su deudas médicas cercanas a 120 mil dólares - más de 2 millones de pesos-.

Lo que hizo que amigos de Corey Harrison, de El precio de la historia, crearon una campaña de donación en GoFundMe para recaudar 18 mil dólares - más de 320 mil pesos- para ayudar a cubrir parte de los costos médicos que lo han dejado solo con 400 dólares en sus cuenta - más de 7 mil pesos-.

Padre de Corey Harrison, de El precio de la historia no se involucra tras accidente en Tulum

Ante la gravedad y la ayuda que ha pedido Corey Harrison, de El precio de la historia, el medio TMZ consultó a su famoso padre Rick Harrison, sin embargo este se mostró al margen de la situación.

Ya que Rick Harrison dijo que Corey ya es un hombre adulto, por lo que sabe como maneja su vida conforme a lo que le parezca mejor, haciendo creer que no se involucra tras el accidente que tuvo su hijo en Tulum.

Sin embargo, se sabe que Corey Harrison, de El precio de la historia ya ha recibido ayuda de su padre, por lo que ya le debería unos cuantos miles de dólares, sin embargo, se desconoce si hay ruptura en la relación.