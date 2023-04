Recientemente se dio a conocer que Clara Chía, la tercera en discordia entre Shakira y Gerard Piqué, no convive con los hijos de la ex pareja por motivos de salud mental.

Y es que en días pasados, Gerard Piqué -de 36 años de edad- habría arribado a Miami para realizar visitar a sus hijos.

Conforme al acuerdo que firmó con Shakira -de 46 años de edad- en el divorcio.

De acuerdo con lo estipulado, el ex futbolista podrá ver a Milan y Sasha -de 10 y 8 años respectivamente- durante diez días por mes.

De acuerdo con algunos medios, otra de las estipulaciones era que Gerard Piqué debía realizar el encuentro con sus hijos sin la presencia de Clara Chía.

Motivo por el cual habría llegado a Miami solo, pese a que venía de un viaje por los Emiratos Árabes con su actual pareja.

Pero ahora todo parece indicar que hay otros motivos de trasfondo.

Gerard Piqué y sus hijos (@3gerardpique / Instagram)

Problemas psiquiátricos de Clara Chía no la dejarían convivir con los hijos de Shakira y Piqué

De acuerdo con algunos medios y fuentes españolas, los problemas psiquiátricos de Clara Chía serían la razón por la cual no convive con los hijos de Shakira y Gerard Piqué.

Al respecto, la informante del programa Chisme No Like, Adry Tovar, confirmó todos estos rumores, diciendo incluso que Clara Chía recibe atención psicológica en su casa.

Y es que parece ser que la actual novia de Gerard Piqué enfrenta problemas psiquiátricos desde hace tiempo atrás.

Motivo por el cual Clara Chía no podría convivir con los hijos de Shakira y Piqué, debido a su propia salud mental.

Clara Chía y Gerard Piqué (Agencia México)

¿Desde cuándo Clara Chía tiene problemas de salud mental? Esto se dice

De acuerdo con Adry Tovar y sus fuentes españolas, Clara Chía venía presentando este tipo de problemas psiquiátricos desde hace años.

Incluso antes de que se volviera una figura tan mediática gracias al escándalo de la infidelidad y de la famosa tiradera de Shakira.

En opinión de Adry Tovar y Javier Ceriani, de Chisme No Like, no entienden el comportamiento de Gerard Piqué hacia Clara Chía en todas estas situaciones.

Pues apunta que el ex futbolista no ha salido a defender a su pareja ni una vez .

Mientras que Adry Tovar tampoco se explica cómo los padres de Clara Chía, que son abogados, tampoco han salido en defensa de la joven ante este tipo de rumores.