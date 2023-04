Mientras que Shakira intenta rehacer su vida en Miami, Gerard Piqué estaría sufriendo la ausencia de sus hijos, por lo que emprenderá una nueva demanda para recuperar la custodia.

Y es que meses atrás, Gerard Piqué, de 36 años de edad, acordó con Shakira, de 46 años de edad, que vería a sus hijos 10 veces al mes. Se dio a conocer que la custodia se repartió un 70% contra un 30%, siendo la cantante colombiana la mas beneficiada.

Decisión de la que ahora Gerard Piqué se arrepiente sobre todo porque la cantante le está poniendo las cosas difíciles.

Gerard Piqué / Shakira (Especial)

Gerard Piqué no quiere pagar un peso para ver a sus hijos

Por ello, Gerard Piqué demandará un nuevo acuerdo pues no está dispuesto a gastar ni un solo peso para ver a sus hijos y no precisamente porque no tenga los recursos sino porque le molesta tener que pagar avión y hotel debido a que no tiene residencia en Miami.

De acuerdo con el programa de YouTube, Chisme No Like, el exfutbolista quiere que Shakira le pague los viajes , pero además se ha empeñado en mancharle la reputación a ésta tomando como pretexto su convivencia limitada con sus hijos.

Javier Ceriani, de 52 años de edad, acusa al jugador de pagarle a reporteros para que destrocen a Shakira, pero además para que hablan mal del programa de espectáculos al que pertenece.

Por lo que tacha al famoso de “mezquino” y saca a relucir que éste paga solo la mitad de las colegiaturas de sus hijos siendo Shakira quien paga la otra mitad, además de hacerse cargo de su alimentación, su vestir y sus clases privadas.

Sorprende apariencia de Gerard Piqué

Hace unos días, Gerard Piqué fue captado en el aeropuerto de Barcelona con destino a Miami, donde actualmente viven sus hijos, cuya custodia volverá a pelear.

Como era de esperarse, no pasó desapercibido, al contrario llamó la atención sobre todo por su aspecto descuidado y sus kilos demás, lo que preocupó a sus seguidores.

Aunado a esto, se informa que el también empresario ha saltado de fiesta en fiesta, disfrutando su romance con Clara Chía, el cual no estaría del todo bien puesto que no luce como un hombre feliz y enamorado.