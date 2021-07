Chyno Miranda compartió los duros momentos que vivió por las secuelas del Covid-19

Jesús Miranda ‘Chyno’ sorprendió a sus seguidores al revelar parte del doloroso proceso que le ha tocado vivir por las secuelas que le dejó el Covid-19.

A través de sus imágenes Chyno Miranda quiere hacer conciencia sobre la importancia de cuidarse por el coronavirus, ya que puede cambiar la vida de una persona para siempre.

A casi del capítulo que cambió su vida, Chyno Miranda compartió en su cuenta de Instagram un video de 5 minutos en donde muestra imágenes inéditas de su proceso de recuperación.

El año pasado Chyno Miranda dio positivo a Covid-19, siete meses después de su contagio el cantante sufrió una neuropatía periférica , lo cual afectó su movilidad.

Chyno Miranda también fue diagnosticado con una encefalitis , una inflamación del cerebro que causa trastornos del habla, agitaciones, confusión en el pensamiento, ansiedad, entre otros síntomas.

“Luego de pasar por el Covid-19, me enfrenté con una neuropatía periférica eso hizo que llegara al punto de no poder caminar. Me dio una encefalitis, que es una inflamación del cerebro que genera confusión en el pensamiento”

Chyno Miranda