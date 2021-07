Rciky Martin pide a los anti vacunas que se inmunicen contra el Covid-19: “No seas tan egocentrista”

Ricky Martin quiere que todo el mundo reciba la vacuna contra el Covid-19, para que por fin cesen las muertes y demás afectaciones provocadas por la pandemia.

Y es que, en los últimos días las cifras de contagios y muertes por Covid-19 se han incrementado en todo el mundo, lo que para Ricky Martin es inaceptable.

Por ello, en una serie de mensajes publicados en redes, Ricky Martin llamó a dejar el egoismo a un lado y rebatió los argumentos que suelen expresar los llamados “anti vacunas”.

En Instagram, Ricky Martin compartió una publicación de la cadena de noticias CNN, donde se exponen los principales razones que se expresan para no recibir la vacuna anti Covid-19:

La publicación de Ricky Martin también incluía los argumentos que echan por tierra las afirmaciones, por ejemplo:

“‘No es de tu incumbencia si no me vacuno’. Rechazar la vacuna contra el Covid-19 de hecho impacta a mucha gente -a ti mismo, tus seres queridos, incluso al país entero... Al no ser vacunado, estás permitiendo que el virus se replique y potencialmente de origen a nuevas variantes que son resistentes a la inmunización”

Publicación de Ricky Martin