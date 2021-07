Mikel Arriola da positivo a Covid-19

México. - Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, informó que dio positivo a una prueba PCR de Covid-19; está asintomático.

A través de Twitter, Mikel Arriola detalló que se hizo una prueba PCR de rutina y esta mañana le informaron que dio positivo a Covid-19.

“Muy buenos días. Ayer por la tarde me hice la prueba de rutina PCR, Covid-19, y hoy por la mañana me llegó el resultado positivo. Estoy asintomático y me mantendré aislado en casa atendiendo mi agenda de trabajo. Saludos a tod@s”

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX