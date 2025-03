Christian Nodal -de 26 años de edad- se puede tatuar todo lo que quiera porque Ángela Aguilar ya le dio permiso.

Una de las características más llamativas de Christian Nodal son sus tatuajes, los cuales tiene hasta en el rostro.

El cantante le confirmó a Gustavo Adolfo Infante -de 59 años de edad- que se está retirando algunos tatuajes, pero también piensa hacerse más.

Christian Nodal (Tomada de video)

Ángela Aguilar no le ha prohibido hacerse tatuajes a Christian Nodal

Christian Nodal contó que tatuarse le gusta mucho e incluso abrirá su propia sala de tatuajes en Los Ángeles.

Sin embargo, el cantante dice que decidió quitarse algunos tatuajes porque ya no le gustan.

“Sigo bromeando con que me los voy a quitar y luego me hago otros”, le contó a Gustavo Adolfo Infante.

“Me sigo quitando los tatuajes, pero es un proceso que dura mucho tiempo, para estar limpio me quedan dos años más porque es una sesión y cada 3 meses tienes que volver” Christian Nodal

Además de la música, los tatuajes son la otra pasión de Christian Nodal y asegura que no solo es una etapa como muchos creen.

Gustavo Adolfo Infante le preguntó a Christian Nodal si Ángela Aguilar no le ha prohibido hacerse más tatuajes.

El cantante mencionó que no, pues así lo conoció, con tatuajes: “Ángela me conoció como soy yo, entonces no creo que tenga un problema”.

Christian Nodal cree que Ángela Aguilar lo acepta tal y como es, con todo y tatuajes, porque lo ama.

“Cuando te enamoras de la persona, del ser humano que hay, lo tomas con todos sus pros y sus contras, así con mi carita toda rayada” Christian Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal (Especial / Especial)

¿Christian Nodal le dedicará su nuevo disco a Ángela Aguilar? Esto dijo

A unos meses del primer año de la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar, el cantante asegura que está muy enamorado de su esposa.

Christian Nodal fue cuestionado sobre cómo se siente sentimentalmente y esto respondió:

“Estoy enamorado, Gustavo. El amor es muy bonito, es lo más bello. Si no hubiera amor, no hubiera odio, porque para odiar hay que amar” Christian Nodal

A pesar de los rumores de peleas o de separación, Christian Nodal y Ángela Aguilar continuan disfrutando de su matrimonio.

Pero ni el profundo amor de Christian Nodal por Ángela Aguilar hizo que le dedicara su nuevos disco, el cual se llama “¿Quién como yo?”.

Christian Nodal aseguró que su nuevo disco no tiene dedicatoria específica, pues es para sus fans .

El primer sencillo del nuevo álbum de Christian Nodal se llama “Amigo” y se estrena el próximo 20 de marzo.