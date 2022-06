Si tú creíste que J Balvin sería el primero y el último, te equivocaste. El intérprete de música regional mexicana provocó a otro cantante colombiano, esta vez Christian Nodal hace enojar a Ryan Castro.

Ryan Castro es un cantante urbano nacido en Colombia cuya fama ha crecido en los últimos meses tras el lanzamiento de su canción ‘Jordan’, la cual le ha abierto las puertas en varios países.

Por ello fue invitado a la Feria Nacional Ganadera de Córdoba, evento en el que también estuvo presente Christian Nodal.

Christian Nodal (Tomada de video)

En redes sociales circula un video protagonizado por Ryan Castro quien se lanza contra Christian Nodal pues asegura que el cantante mexicano le complicó su presentación.

El cantante y compositor colombiano, de 28 años edad, asegura que el novio de Cazzu quiso impedir que instalará su equipo de trabajo en el escenario.

“El artista principal de acá, supuestamente, el artista principal no nos quería ni dejar cantar, no nos quería ni dejar poner las pantallas, no nos quería ni dejar de poner el sonido”, se quejó a la par que aseguró que el único artista principal de Colombia, es él.

Se desconoce si Christian Nodal y Ryan Castro hablaron antes o después de sus presentaciones. Hasta el momento, el cantante mexicano no ha abordado el tema en redes sociales.

Christian Nodal llora en pleno concierto

La queja de Ryan Castro llega a un día de que diversos medios informaran que Christian Nodal lloró arriba del escenario durante su presentación en la Feria Nacional Ganadera de Córdoba.

Evento que el cantante aprovechó para robar cámara y es que terminó sincerándose con sus fans, a quienes les dijo estar harto de que hablen mal de él así como lo juzguen y lo observen por ser famoso.

Palabras que dividieron opiniones puesto que algunos de sus detractores le pidieron ir con un psicólogo en lugar de llamar la atención contando sus malestares arriba del escenario.

Así como algunas personas le recordaron que es el precio de la fama y el precio de ser una figura pública y él cobra muy bien.