Maluma ofrecerá dos concierto en la Ciudad de México y durante un encuentro en los medios aprovechó para hablar de la pelea que tuvieron Christian Nodal y J Balvin.

El colombiano habló de su nueva producción y aseguró que lo quería promocionar en México, porque le recuerda sus inicios y sus raíces.

“Soy lo que soy gracias a México y todo el cariño que me han brindado durante todos los años de mi carrera” explicó Maluma durante un encuentro con la prensa.

El cantante ‘encendió’ las redes sociales con una fotografía donde no deja nada a la imaginación y él explicó que lo había hecho por casualidad, y reveló que tenía sexo diario porque eso era vitalidad.

También fue cuestionado sobre la pelea que Christian Nodal tuvo con J Balvin y contó que pensaba del pleito.

Christian Nodal y J Balvin (Instagram)

Maluma se alegró de que J Balvin y Christian Nodal solucionaran sus problemas

Cuando J Balvin y Christian Nodal se pelearon por un meme en Instagram, Maluma se manifestó e hizo una broma mencionando que parecía que todos habían amanecido de mal humor.

También dijo que tomaría de ejemplo a Christian Nodal y haría una ‘tiradera’, por lo que preguntó a sus fans a quién le debía dedicar su canción.

Ahora el cantante habló de la pelea que ya fue solucionada por J Balvin y Christian Nodal, quienes habrían hablado y limado asperezas.

Maluma dijo que la pelea no se había detenido por él: “Gracias a mí no fue, ellos como unos caballeros maduros, tomaron la decisión de que eso no era un buen ejemplo para la gente”.

También expresó que a veces hay bromas que sobrepasan a las personas: “Esos chistesitos siempre he dicho que tienen un peso detrás y uno no se puede poner a limar sus perezas delante de la gente”.

Se alegró de que la pelea se haya solucionado y describió a Christian Nodal, y J Balvin, como personas inteligentes y maduras.

Maluma, Christian Nodal y J Balvin (Especial )

“Si armaron el ped...a nivel público tenían que cuadrarlo de la misma manera” dijo Maluma sobre la forma en que solucionaron la situación los cantantes.

Christian Nodal publicó su ‘tiradera’ contra J Balvin, pero después de arrepintió, luego J Balvin dijo que el sonorense había hablado con él y se había comportando como un caballero.

Por otro lado, Maluma se presentará este 10 de junio y 11 de junio en el Palacio de los Deportes y ha tenido tal éxito que tuvo sold out.