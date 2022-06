Christian Nodal, de 23 años de edad, lloró en su concierto en Colombia porque necesitaba desahogarse. El momento quedó registrado en video, el cual te presentamos a continuación.

Verás, el fin de semana, como parte de su Fojarido Tour, Christian Nodal hizo una parada en Colombia, país en el que ofreció un concierto, y dejó sin habla a sus fanáticos.

Y es que Christian Nodal rompió en llanto arriba del escenario debido a que no soporta la burla ni la presión de los medios de comunicación.

Así lo dio a conocer el cantante, quien llorando aceptó no ser un buen ejemplo; sin embargo, expresó su deseo por continuar haciendo música aún cuando la prensa habla mal de él.

“A mí los medios no me quieren”, citó y posteriormente aseguró que aunque le ha costado “un chingo” llegar a su público, no se le valora.

“No es justo que por sacar dinero hablen mierda de mí, yo no soy un ser humano de mierda. Yo sólo interpreto música”, insistió visiblemente afectado.

Y asegurando que no es un buen ejemplo de ser humano y que solo tiene 23 años, reveló que le pesa que por el simple hecho de ser figura pública, se le juzgue más.

“La diferencia es que lo mío, todo mundo toda video, toma foto y a ustedes no les toman foto cuando están actuando como ser humano”, subrayó y pidió a gente ser más empática.

“Falta empatía en este mundo y discúlpenme, necesitaba usar este momento para desahogarme”, finalizó y los aplausos no se hicieron esperar.

Llanto de Christian Nodal rompe opiniones

Fans de Christian Nodal no tardaron en pedirle que ignore críticas y opiniones mientras que algunas personas le recordaron que es el precio de la fama y de ganar muy buen dinero con ayuda la buena y mala publicidad.

Así como no faltó quién le pidiera considerar retirarse un tiempo antes de dañar por completo su reputación y hasta le recordaron que es él quien se pone en ridículo.

“Que empiece a ser empatizo y respetuoso él”, “Dice una cosa y hace otra”, “Eso hubiera pensado cuando atacó a J Balvin”, “ridículo”, “Mejor que busque ayuda”, se lee entre comentarios.