Christian Nodal ofreció un concierto en Bolivia en donde fue agredido por los fans quienes le arrojaron hielos al escenario, lo cual hizo que el cantante explotara.

Esto provocó la molestía de Christian Nodal, quien de inmediato pidió que los sacaran y les devolvieran sus entradas.

“Sacalos a la chingada y págales lo de su boleto, a mí no me estén aventando hielo porque yo los respeto y a mi no me están respetando… Respeten por favor”

