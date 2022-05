En redes sociales el cantante de música regional Christian Nodal fue duramente criticado después de que filtrara un chat privado con Belinda.

Y es que en este Christian Nodal expuso las dificultades económicas que Belinda estaría sufriendo desde hace años por culpa de su familia.

Aunque en su publicación Christian Nodal aseguró no intentaba afectar a su ex prometida, sino a la madre de esta, los usuarios no lo recibieron de buena manera.

Christian Nodal habría humillado a Belinda

En Twitter Christian Nodal arremetió contra la mamá de Belinda después de que esta continuara ‘atacándolo’ en redes sociales’.

Sin embargo, al exponer Belinda Schüll se quedó con “los frutos” de la carrera de su hija, Christian Nodal expuso las dificultades económicas de Belinda.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada” Christian Nodal

Y es que en su publicación el cantante adjuntó la captura de pantalla de un chat con la actriz en donde se lee como ella le pide dinero para “arreglarse los dientes”.

Esta publicación la cual el cantante aseguró sería necesaria para su “sanción” dejó mucho que desear entre sus seguidores en la plataforma.

Pues tos aseguraron la captura de pantalla a su conversación con Belinda no solo exponía su situación económica sino que la humillaba públicamente.

Asimismo los usuarios le aseguraron a Christian Nodal que esta habría sido innecesaria si es que buscaba responderle a la mamá de ex prometida, Belinda Schüll.

Christian Nodal busca limpiar su nombre

En los comentarios Christian Nodal aseguró buscaba justicia y se espera esta reacción en redes sociales, pero dijo era necesario para que él pudiera “limpiar su nombre”.

“Quiero PAZ, limpiar mi nombre. Para eso tengo que pasar turbulencia.” Christian Nodal

Sin embargo, muchos le recordaron su mamá, Cristy Nodal, también hablo más de Belinda y esta hasta el momento la actriz no habría divulgado nada sobre su relación con el cantante.

Finalmente Christian Nodal aseguró habría quienes entiendan su situación y quienes lo critiquen, pero asegura esto dentro los comentarios sobre su relación con Belinda