¿Chris Evans se habría enamorado de Selena Gómez?

El actor estadounidense, Chris Evans, dio mucho de qué hablar estos últimos días, luego de haber realizado un acto que desató una gran serie de rumores. ¿Se habría enamorado de Selena Gómez?

Recordemos que Chris Evans se robó el corazón de todos sus fans luego de haber interpretado al Capitán América en las películas de Marvel; por lo que desde entonces, sus fans siempre están al tanto de todo lo que acontece en su día a día.

Chris Evans (@chrisevans)

Chris Evans comienza a Seguir a Selena Gómez en Instagram

A pesar de que se ha convertido en uno de los actores más queridos de Hollywood, Chris Evans siempre se ha caracterizado por mantener algunos aspectos de su vida personal en privado, lo que indudablemente incluye a sus amores.

Es por eso que cualquier indicio de que el actor podría estar enamorado o teniendo un romance nunca tarda en volverse todo un tema de conversación.

En esta ocasión, se trata la joven actriz y cantante, Selena Gómez.

Resulta ser que hace unos días, Chris Evans comenzó a seguir a Selena Gómez en Instagram.

Como sabemos, a los internautas nunca se les escapa un solo detalle.

Así que ambos famosos no tardaron en volverse tendencia, debido a los rumores que empezaron a surgir en torno a un posible romance que podría estar por venir de parte de ellos.

Selena Gómez (@selenagomez/Instagram)

Selena Gómez confesó que Chris Evans es su ‘crush’

Luego de que los rumores comenzaran a circular por las redes sociales, los usuarios no tardaron en recordar la ocasión en que Selena Gómez confesó estar “un poco enamorada de Chris Evans”.

Fue hace varias semanas que Selena Gómez acudió a una entrevista, en donde se le preguntó quien era su “crush” famoso.

Ante esto, la intérprete de “Love you like a love song” no dudó un solo instante en mencionar el nombre del actor, lo que indudablemente sorprendió a todo el público.

Cabe mencionar que hasta el momento, ninguno de los dos famosos ha confirmado tales especulaciones.