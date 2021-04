En entrevista, Wyatt Russell respondió si alguna vez ha conocido a Chris Evans

Un nuevo rumor ha estado circulando en las redes sociales respecto al futuro de ‘The Falcon and the Winter Soldier’ y es que de acuerdo con Wyatt Russell -quien interpreta a Jhon Walker, el nuevo Capitán América-, es posible que Chris Evans haga un cameo en la serie.

En entrevista con BBC One , Wyatt Russell habló respecto al futuro de la serie de ‘The Falcon and the Winter Soldier’ en donde su personaje, Jhon Walker ha logrado su cometido: ser odiado por los fans del Capitán América quien, al inicio del MCU fue interpretado por Chris Evans.

Sin embargo, tras los eventos de ‘Avengers: Endgame’ y volviéndose Steve Rogers un anciano, le heredó el manto de Capitán América a Sam Wilson (Anthony Mackie) pero, este al sentirse no merecedor decidió entregar el escudo al museo dedicado al Capitán América, siendo esta la trama inicial de ‘The Falcon and the Winter Soldier’.

Wyatt Russell asegura haber conocido a Chris Evans

Durante la entrevista, se le preguntó a Wyatt Russell si alguna vez ha conocido a Chris Evans mientras discutían sobre los memes de su personaje y las comparaciones que le han hecho respecto al actor.

Russell aseguró que alguna vez pasó junto a Chris Evans e hicieron contacto visual pero a modo de acosador, por lo que no contaba como conocerlo, pero que los fans deberán esperar hasta el final de ‘The Falcon and the Winter Soldier’ para obtener la respuesta.

“Pero bueno, tendrán que esperar hasta el final de la serie. Será el momento en que todos digan ‘oh, wow’.” Wyatt Russell

No obstante, pese a esta insinuación del actor Wyatt Russell que ahora carga con el manto del Capitán América en la serie de Marvel y transmitida por Disney+, hay que recordar que los secretos en torno a las nuevas producciones del UCM son todo un secreto.

Esto quiere decir que podría también tratarse de alguna broma como la hecha por Paul Bettany y Elizabeth Olsen al asegurar que habría un “cameo estilo Luke Skywalker en ‘The Mandalorian’”.

Wyatt Russell como Jhon Walker Disney+

Asimismo, cabe recordar que en reiteradas ocasiones, Chris Evans -al igual que Robert Downey Jr.- ha asegurado que su papel como Steve Rogers, el legendario Capitán América ha terminado aunque, hay algunos rumores que indican que el actor estaría interesado en retomar su personaje.

‘The Falcon and the Winter Soldier’ está por terminar con dos capítulos pendientes, llegando el penúltimo este viernes 16 de abril en donde la resolución de conflictos estará por llegar y saber qué ocurre con el legado del Capitán América.