Chef Herrera se queja de un restaurante que lo engañó para cobrarle de más

Recientemente el Chef Adrián Herrera, quien ha participado en el reality show de MasterChef Celebrity, se volvió tendencia en redes sociales.

Todo gracias a un video que publicó en sus redes sociales el pasado 15 de agosto, en donde se queja de un restaurante al que acudió como comensal.

Chef Adrián Herrera

Al Chef Herrera le cobraron un molcajete que le llevaron a botanear

De acuerdo con el Chef Herrera, el llegó al restaurante y mientras veía la carta para saber que pedir, el mesero le llevó un molcajete para botanear.

“Oye pues fui a este restaurante, me senté y me llevaron un molcajetito con un quesito, una salsa y unos totopos, ya sabes: una botana. Está bueno, entre lo que veo la carta y veo que pido estoy botaneando y en lo que llegan las bebidas” Adrián Herrera

Todo parecía transcurrir de manera habitual, hasta que llegó el momento de pedir la cuenta.

Fue ahí donde el Chef Herrera se percató de que le estaban cobrando de más . ¿La razón? El molcajete que le habían llevado al principio.

“Pues al final llega la cuenta cabrón y la estoy checando y veo ‘molcajete’ ¡Ah cabrón! Le digo al mesero ‘a ver, ven wey. ¿este molcajete qué pedo o qué?’. ‘Oiga, pues es el molcajete del inicio y la chingada’.” Adrián Herrera

El Chef Herrera estalla contra el restaurante “Si el cliente no te lo pide y tú se lo pones, es gratis”

Luego de que el mesero le explicara que se trataba del molcajete que le llevaron al inicio, el Chef enfureció completamente.

Esto debido a que él no lo había pedido ; además de que “con los clientes no se debe jugar de esa manera”.

“A ver hijo de tu pinche madre, yo no te lo pedí wey. Yo cuando llegué tú me lo pusiste ahí, ¿Sí? No te pases de verga, si el cliente no te lo pide y tú se lo pones, es gratis, no mames wey, porque te van a decir ¿Por qué me lo estás poniendo? Te la estás jugando a que la gente no se dé cuenta, pensando que es cortesía de la casa y al final se la dejas caer. Vas y chingas a tu madre” Adrián Herrera

Posteriormente, Herrera continuó explicando que ningún restaurante debe hacer eso, pues son ellos quienes viven de sus clientes.

“No hagan eso, compadre. Es un restaurante, tú vives de tu cliente, ¿por qué estresarlo de esa manera?” Adrián Herrera

Chef Herrera

El Chef Herrera explicó que en su restaurante sirve la comida por piezas, no por órdenes

Luego de haber desatado todo su enojo contra el restaurante que lo engañó para cobrarle de más, Herrera explicó que el también es restaurantero, dejando en claro que el no lleva a cabo ese tipo de prácticas.

“Esa es la primera, la segunda que hacen un chingo… son las órdenes de tres cosas, tres tacos, tres tostadas, tres chingaderas. Mira wey, en este restaurante que fui me puse a contar cuantas mesas había. De 18 mesas que conté, había 1 de un puñetas fracasado a la vida, abandonado y otra mesa de tres. El resto eran pares, de dos, cuatro y seis personas. Imagínate la mesa de dos personas, llega una orden de tres tacos, sobró uno, pues ni pedo, es tuyo. Pero peor en las de cuatro, ya llegó la orden de tres tacos, pues ya te chingaste wey, tienes que pedir otra orden y luego van a sobrar dos tacos y a ver como chingados le hacen. ¡Estás estresando la mesa! ¡No hagas eso, cabrón!” Adrián Herrera

Por su parte, el acostumbra vender sus comidas por pieza, no por orden; para que de ese modo a ninguna mesa le falte o le sobre alimento.

“Yo soy restaurantero también y no hago esas mamadas. En mi pinche restaurante son piezas, ¿Cuántas quieres? ¿una, dos, tres? Te vendo las que quieras, aquí no hay órdenes, o sea esas pinches prácticas estresan al cliente. ¿No te estás dando cuenta, cabrón? A mí me hipercaga que hagan eso, es una pinche falta de tacto. ‘No pues vamos a meterle la verga wey, pa’ que paguen, mira son cuatro y la orden viene de tres, atáscale otra para que paguen’.” Adrián Herrera

Herrera también señaló estar del lado del restaurantero, del mesero y del cocinero, por lo que puede entender la postura de todos.

Sin embargo, indicó que esa no es razón para “atascar la mesa de comida que el cliente no pidió”.

No wey, chingas a tu madre. No sabes cómo me hiperemputa que hagan eso, wey. Y te lo digo porque yo estoy del lado del restaurantero, de lado del mesero y del cocinero, yo sé que pedo. Entonces si lo quieres justificar como tú quieras, entonces hazlo, pero en realidad es que la pinche mesa, no mames, le atascas comida que no pidió y tal vez no sé dan cuenta si andan pedos, ven y pagan y ya, otros te la pueden hacer de pedo. ‘Ay perdón, pues se la quito’.” Adrián Herrera

Finalmente pidió que en los restaurantes tengan más ética y más consciencia ; pues son los clientes los que pagan el sueldo de todos los colaboradores, así como las ganancias del dueño.