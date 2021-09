El chef Adrián Herrera, quien ha llegado estar envuelto en la polémica por algunas declaraciones, volvió a estar en la mira de los internautas, debido a que publicó un mensaje en redes sociales que dividió opiniones.

El reconocido chef, Adrián Herrera por su participación como juez en el programa 'MasterChef', acudió a su cuenta oficial de Twitter para manifestar una opinión sobre los restaurantes y la comida de los hogares.

Y es que, Adrián Herrera comparó el servicio de los restaurantes con la experiencia de "las casas", pero con su característica forma de hablar, que fue criticada por los usuarios de la red social.

En su mensaje, Adrián Herrera aseguró que los restaurantes no son para que se atienda a las personas como en sus hogares, además de que no podrían tener el mismo sabor.

"No. El restaurante no es para que te atiendan como en tu casa, ni tiene los sabores de casa. Para eso te quedas en tu pinche casa y que te atiendan tu mamá o tu agüelita".

No obstante, el chef Adrián Herrera puntualizó en que los restaurantes son para "vivir la experiencia propia" del lugar, en donde se debe respetar su propuesta.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Adrián Herrera causa controversia en redes sociales, sin embargo, esta vez los internautas le indicaron que no debía expresarse de esa forma y lo señalaron de "altanero" .

Entre las reacciones que sobresalieron, algunos usuarios opinaron sobre los restaurantes que pretenden hacer "sentir a los clientes como en sus casas", mientras que otros compararon el "sazón" de los chefs con el de las amas de casa.

"No, el restaurante es para que te atiendan bien", "¿Qué tal que la propuesta de ese lugar es hacerte sentir como en casa?", "Muy respetable opinión; nada más no anden de llorones cuando por su altanería y ante la situación actual tengan sus restaurantes vacíos", son algunos de los cientos de comentarios que recibió Adrián Herrera.

Tal parece que el chef Adrián Herrera no tomó importancia a las respuestas de su mensaje, ya que hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.

