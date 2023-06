Chantal Andere quiso comprar boletos para Luis Miguel en reventa, pero se los vendían en 50 mil pesos y adviertes sobre las estafas.

En agosto arranca en Argentina la gira de Luis Miguel en varios países de Latinoamérica y en México los boletos se agotaron en cuestión de horas.

Luis Miguel -de 53 años de edad- inició su carrera en México y aquí hizo varios amigos en el medios del espectáculo.

Algunas de las amistades de Luis Miguel, como Rebecca de Alba, fueron invitados de a los conciertos del cantante, pero otros siguen buscando boleto.

Así le ocurrió a Chantal Andere, de 51 años de edad, quien sí pensaba acudir al concierto de Luis Miguel, pero no alcanzó boleto.

Durante varios años surgió el rumor de que Luis Miguel había cortejado a Chantal Andere, pero la realidad es que la actriz lo llegó a ver en “Siempre en domingo” y nunca fueron amigos.

Chantal Andere y Luis Miguel no fueron amigos, pero es su fan y tenía la intención de ir a los conciertos que va dar en la Ciudad de México.

Sin embargo, las entradas se agotaron de inmediato y Chantal Andere estuvo a punto de ser víctima de los revendedores.

La actriz se mostró encantada con el regreso de Luis Miguel y alguien la contactó por Facebook para venderle boletos para el concierto del cantante.

Sin embargo, este revendedor pedía más de 50 mil pesos por los boletos y la actriz desistió de adquirirlos.

“¿Qué creen que me pasó? Alguien me contactó por Facebook para decirme que tenía boletos y yo sí le escribí. Cuando me dio el precio, le dije gracias. Quería 50 mil pesos”

Chantal Andere