Rebecca de Alba es la envidia de todos, pues irá al concierto de Luis Miguel porque alguien la invitó ¿de quién se trata?

El martes 16 de mayo fue una locura para los fans de Luis Miguel, pues fue la venta de sus boletos para sus conciertos en México.

Luis Miguel dará 13 conciertos en México y la mayoría de las fechas ya son sold out.

Luis Miguel no imaginó que haría sold out y revela cuántas personas hicieron fila

Pero quien no tuvo que esperar en una larga fila, virtual o en taquilla, fue Rebecca de Alba, quien tranquilamente reveló que ya tiene su lugar en los conciertos de Luis Miguel.

Desde hace varios años se ha especulado que Rebecca de Alba -de 58 años de edad- tuvo un romance con Luis Miguel, cuando eran jóvenes.

La conductora es muy reservada sobre su vida personal, por lo que asegura que sólo tiene una buena amistad con Luis Miguel, de 53 años de edad.

Precisamente es su buena relación con Luis Miguel, lo que hizo que el cantante la invitara a uno de sus conciertos.

Durante un encuentro con medios, Rebecca de Alba aseguró que ella ya tenía su lugar en uno de los shows de Luis Miguel.

“Ya me invitaron. No tengo que buscar nada. Uno no tiene que andar buscando ser invitada o estar en un lugar que te ilusiona. A mí me han invitado y siempre voy, porque es la voz, pues el Sol de México”

Rebecca de Alba